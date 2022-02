Lo stratega Mercedes Vowles correrà nell'Asia Le Mans Series

Carica lettore audio

Vowles guiderà la McLaren #59 per il campionato di due round, di due gare ciascuno, che si svolgerà in due fine settimana "back to back" tra Dubai ed Abu Dhabi nel mese di febbraio.

La Garage 50 ha spiegato che il programma invernale della serie asiatica fornisce a Vowles l'occasione perfetta per godersi le corse dall'abitacolo e poi tornare rapidamente al suo ruolo nel team Mercedes di Formula 1.

Il primo test pre-stagionale della F1 2022 è previsto dal 23 al 25 febbraio a Barcellona, solo quattro giorni dopo la gara conclusiva dell'Asian Le Mans Series a Yas Marina.

Vowles sarà affiancato dal campione LMP3 dello scorso anno, Manuel Maldonado, e dal danese Nicolai Kjaergaard in una delle due McLaren appena acquistate dalla Garage 59 per la stagione 2022.

La squadra britannica torna a difendere i colori McLaren quest'anno dopo aver trascorso le ultime tre stagioni schierando l'Aston Martin Vantage in una varietà di campionati GT3, vincendo la classe Pro-Am nella Blancpain Endurance Cup 2020 con i co-proprietari del team, Chris Goodwin ed Alexander West.

L'altra vettura del team, la #88, sarà affidata a Marvin Kirchhofer, che ha aiutato la squadra a vincere la 1000 Km del Paul Ricard nel 2020, Frank Bird e West.

"Sono davvero contento della line-up che ci siamo assicurati per l'Asian Le Mans Series", ha detto il team principal Andrew Kirkaldy. "Siamo tutti impazienti di iniziare con la McLaren 720S e speriamo di ottenere la nostra prima vittoria stagionale. Sicuramente sarà utile avere uno dei migliori strateghi della F1 nel nostro team".

Vowles ha fatto parte del team di Brackley fin dall'inizio degli anni 2000, unendosi a quella che allora si chiamava BAR e che poi si è trasformata nel team ufficiale Honda.

L'ingegnere britannico è rimasto in squadra anche dopo l'acquisizione guidata da Ross Brawn nel 2009, aiutando la squadra a conquistare il doppio titolo di quell'anno.

E' stato anche determinante nei successi della Mercedes nell'era ibrida, con il marchio tedesco che nel 2021 ha vinto il suo ottavo titolo Costruttori consecutivo, mancando però la doppietta per la prima volta dal 2014.