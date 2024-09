Le Mans | In 44 per l'Asian Series a caccia dei posti per la 24h

La serie è divisa in tre classi: 17 prototipi divisi in 11 LMP2 e 6 LMP3, e ben 27 GT, con sei costruttori rappresentati: Aston Martin, Ferrari, Lamborghini, McLaren, Mercedes e Porsche.



Tra le 11 vetture della categoria LMP2 figurano campioni del passato e del presente. Quelli in carica di Algarve Pro Racing correranno con due vetture per difendere la loro corona 2023/2024, mentre gli ex campioni Nielsen Racing e DKR Engineering parteciperanno con una ciascuno.



I campioni in carica del GT di Pure Rxcing passano alla LMP2 con una Oreca-Gibson gestita da TF Sport. Proton Competition e AF Corse schiereranno una coppia di auto ciascuno, mentre il team polacco Inter Europol Competition e quello francese RD Limited completano lo schieramento con le rispettive 07-Gibson.

Foto di: Asian Le Mans Series

Per la classe LMP3 è stata ricevuta una buona adesione di sei auto, con tutte le squadre che corrono con la Ligier JS P320-Nissan nell'ultima stagione dell'attuale regolamento tecnico LMP3.

I team iscritti sono i campioni LMP3 2023 della Graff Racing, i campioni 2018-19 di Inter Europol Competition, RLR MSport, i vincitori della 4 Ore di Abu Dhabi di Bretton Racing, Ultimate e High Class Racing.



La griglia di 27 vetture GT rappresenta un aumento del 17% rispetto alle 23 della scorsa stagione, con diverse nuove squadre che faranno il loro debutto nella Asian Le Mans Series a Sepang il prossimo dicembre.



Lo schieramento sarà composto da due Aston Martin Vantage AMR GT3, sette Ferrari 296 GT3, una Lamborghini Huracan GT3 EVO 2, due McLaren 720S GT3, otto Mercedes AMG GT3 EVO e sette Porsche 911 GT3 R.



I vice campioni 2023/24 e vincitori di due gare della Triple Eight tornano a dare la caccia al titolo GT in questa stagione con una Mercedes AMG GT3.



Il team italiano AF Corse schiera quattro Ferrari 296 GT3, mentre la svizzera Kessel Racing, la giapponese Car Guy e il team di Hong Kong Absolute Racing presentano altre tre 296.

Foto di: Asian Le Mans Series

Le squadre che corrono con la Porsche 911 GT3 R sono: i team tedeschi Manthey Racing (1 auto), Proton Competition (2 auto) e Car Collection (2 auto), il team cinese Origine (1 auto) e il team sammarinese Tsunami RT (1 auto).



Il team britannico Blackthorn correrà con una sola Aston Martin Vantage GT3, così come EBM dalla Nuova Zelanda. Prime Speed Sport correrà con una Lamborghini Huracan.



Il team cinese Climax Racing farà il suo debutto nella Asian Le Mans Series con una coppia di Mercedes AMG GT3, così come il team del Bahrain 2 Seas Motorsport, che parteciperà con una sola vettura. Altri team che correranno con le Mercedes sono l'americano Winward Racing e il tedesco Getspeed.



La griglia GT è completata da una coppia di McLaren 720S GT3 gestite dal team britannico Optimum Motorsport, che ha vinto il titolo 2022 con Inception Racing.

Foto di: Asian Le Mans Series

Pierre Fillon, Presidente dell'Automobile Club de l'Ouest: "È un piacere vedere che l'Asian Le Mans Series avrà una griglia di partenza molto ricca in questa stagione! Diversi team prestigiosi hanno in programma di partecipare al campionato che inizierà a Sepang tra meno di tre mesi. L'azione si sposterà poi negli Emirati Arabi Uniti con quattro gare a Dubai e Abu Dhabi. Si preannuncia una stagione entusiasmante. Iniziamo con l'apertura in Malesia il 7 dicembre!".



Frederic Lequien, AD di ALMEM e LMEM: "Siamo estremamente lieti di annunciare una griglia di dimensioni massime per l'Asian Le Mans Series di quest'anno. La serie continua a fornire un programma molto interessante sia per i team già conosciuti che per quelli nuovi, compreso il gradito arrivo di due cinesi, Climax Racing e Origine. In questa stagione l'Asian Le Mans Series si è allargata a sei gare di 4 ore e continueremo a collaborare con tutti i soggetti coinvolti per consentire alla serie di continuare a crescere ed evolversi".



Stephane Ratel, fondatore e AD di SRO Motorsports Group: "L'impressionante lista di iscritti alla Asian Le Mans Series per il 2024/25 sottolinea ancora una volta la crescente popolarità del motorsport nel continente, dopo l'anno da record di SRO. La nostra collaborazione con l'ACO non è visibile all'esterno, ma lo stretto rapporto e le conoscenze condivise hanno indubbiamente contribuito al successo dei due maggiori campionati della regione, che non solo coesistono ma si sostengono attivamente a vicenda".

"Naturalmente, il mio sguardo è attratto dalle 27 vetture GT3 iscritte, alcune delle quali sono dei clienti abituali del GT World Challenge Asia, ma anche la quantità nelle classi LMP2 e LMP3 è degna di nota. Congratulazioni a Frederic Lequien e al suo team dell'Asian Le Mans Series".

#95 TF Sport Aston Martin Vantage AMR GT3: John Hartshorne, Ben Tuck, Jonathan Adam Foto di: Asian Le Mans Series

Il calendario della Asian Le Mans Series 2024/25 prevede sei gare, con doppi appuntamenti al Sepang International Circuit (6-8 dicembre), al Dubai Autodrome (7-9 febbraio) e allo Yas Marina Circuit (14-16 febbraio).



Il 2024/2025 segna la seconda stagione per l'Asian Le Mans Series come unione tra l'Automobile Club de l'Ouest (ACO), l'Asian Le Mans Endurance Management (ALMEM) e SRO Motorsports Group.

Questo accordo vede tutte le parti collaborare strettamente per garantire che la serie continui a crescere e a fornire risultati eccezionali.

ASIAN LE MANS SERIES 2024/2025: Elenco Iscritti