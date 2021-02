Giorgio Roda al via nell'Asian Le Mans Series con Kessel

Dopo l’annuncio di Alessio Rovera, arriva anche quello di Giorgio Roda che raggiungerà il varesino in quel di Dubai per l‘Asian Le Mans Series e sarà al via con la Ferrari 488 GT3 del team elvetico Kessel Racing. A lui si affiancano Francesco Zollo e Tim Kohmann.

Un impegno che prevede quattro gare in due settimane, prima a Dubai il 13-14 febbraio e Yas Marina la settimana successiva. Due appuntamenti importanti in vista della nuova stagione.

Roda, dopo aver conquistato il titolo tricolore Endurance con Rovera, troverà come avversario proprio il varesino. Felice Roda, che dichiara: "Iniziare la stagione con sedici ore di gara è quello che ogni pilota sogna. I piloti al via sono di rilievo e la sfida in GT sarà interessante. Devo ringraziare Kessel Racing per questa opportunità. Non abbiamo potuto fare grandi test, solo una piccola sessione nei giorni scorsi. Ovviamente con il Team e i miei compagni di squadra".

Sicuramente per Roda questo inizio di stagione è veramente importante e di livello. La serie asiatica si è sempre dimostrata agguerrita con piloti di rilievo, da considerare anche il traffico con le LMP3 in pista. Tra le GT troviamo Pier Guidi, Fisichella, Castellacci, Rigon, Mastronardi, Ledogar, Nielsen, i fratelli Renauer e tanti altri. Il tutto trasmesso live sui social della serie.