L'Asian diventa Winter Le Mans Series per il 2026-2027: Paul Ricard, Jerez e Portimão le tappe

La stagione 2026/2027 dell'Asian Le Mans Series quest'anno si terrà interamente in Europa, a seguito dei conflitti in Medio Oriente che hanno reso impossibile pianificare un calendario consono al campionato come negli anni scorsi.

Di fatto questa diventerà una Winter Le Mans Series con tappe in Francia, Spagna e Portogallo. ACO e SRO Motorsports Group hanno infatti scelto come piste in cui correre Paul Ricard, Jerez e Portimão, in modo da accontentare team e piloti impegnati senza rischiare di dover rimandare o modificare gli eventi a seconda di come evolverà la situazione geopolitica.

"Diversi fattori hanno influito sulla decisione di spostare il campionato in Europa. A causa della situazione senza precedenti, i circuiti asiatici in grado di ospitare un evento ALMS durante i mesi invernali avevano una disponibilità molto limitata e i costi logistici da sostenere erano considerevoli. Inoltre, era necessario evitare sovrapposizioni con Daytona e Bathurst", spiega la nota ufficiale diffusa.

"Di conseguenza, la stagione 2026-2027 si svolgerà eccezionalmente interamente in Europa sotto l'egida della Winter Le Mans Series. Questo formato unico preserva lo spirito delle gare di durata, mantenendo al contempo gli elevati standard sportivi che sono diventati il ​​segno distintivo del campionato".

#3 DKR Engineering Oreca 07 - Gibson: Georgios-Periklis Kolovos, Laurents Horr, Job Van Uitert Foto di: Shameem Fahath

Come da tradizione, tutte le tappe saranno a doppia gara da 4h e l'inizio è previsto per il 13-15 novembre 2026 a Le Castellet, per trasferirsi poi a Jerez il 15-17 gennaio 2027 e terminare in Algarve il 19-21 febbraio.

Come già annuciato da tempo, le novità saranno l'introduzione della Classe HYPERCAR dove correrà almeno un pilota Bronze obbligatoriamente, e la categoria Asian Le Mans Cup per LMP3 e GT3 di due gare da 2h per ogni evento.

“Il 2026 si è rivelato un anno eccezionale, con vincoli esterni completamente al di fuori del nostro controllo che ci hanno costretto a prendere decisioni nell'interesse di tutti in circostanze difficili. Dopo aver valutato tutti i fatti e consultato tutte le parti interessate, si è deciso di spostare l'Asian Le Mans Series in Europa per la stagione 2026/2027", spiega Pierre Fillon, Presidente dell'Automobile Club de l'Ouest.

"La Winter Le Mans Series offrirà la migliore piattaforma per team e piloti per competere per uno dei premi più ambiti nelle gare di durata, il titolo dell'Asian Le Mans Series e, per i campioni LMP2 e GT3, un invito automatico alla 24h di Le Mans del 2027. Sarà anche una grande opportunità per gli appassionati di endurance di vedere le Hypercar in azione nell'ALMS per la prima volta".

"Le Mans è più di un posto: è uno spirito. Quest'inverno, quello spirito fiorirà su alcuni dei migliori circuiti europei, in attesa di tornare in Asia non appena le condizioni lo permetteranno".

Frédéric Lequien, AD di ALMEM e LMEM, aggiunge: “Sebbene ciò rappresenti un allontanamento dall'identità tradizionale del campionato, si tratta di una decisione attentamente ponderata, dettata dalle circostanze attuali e presa nel migliore interesse della serie e dei suoi concorrenti".

“Avevamo valutato diverse opzioni per quanto riguarda lo svolgimento in Asia, ma a causa dei cambiamenti dell'ultimo minuto che ci sono stati imposti, la disponibilità di circuiti in grado di ospitare un evento era limitata e i costi logistici significativi. Dovevamo inoltre cercare di evitare la sovrapposizione con Daytona e Bathurst, il che ha ulteriormente ridotto le nostre opzioni in Asia".

“La nostra priorità rimane quella di fornire ai team un campionato stabile, competitivo e ben definito. Questo approccio garantisce la continuità della serie, consentendo al contempo ai concorrenti di prepararsi per la stagione".

“L'Asian Le Mans Series ringrazia sinceramente i team, i partner, i Costruttori, i piloti e i tifosi per la continua fiducia e il supporto. Sebbene questa stagione avrà un formato senza precedenti, manterrà tutta l'emozione, la competitività e lo spirito endurance che caratterizzano il campionato".

Stéphane Ratel, fondatore e AD di SRO conclude: “Sebbene spostare l'Asian Le Mans Series in Europa non sia l'ideale, la situazione in Medio Oriente ci ha imposto di lavorare per trovare la soluzione migliore. Tra SRO, LMEM e ACO possiamo attingere a un'enorme esperienza e il consenso generale è stato che una Winter Le Mans Series nell'Europa meridionale fosse l'opzione più sensata, viste le crescenti restrizioni esterne".

"Il campionato toccherà tre dei principali circuiti europei: Le Castellet, Jerez e Portimão, ognuno rinomato per le sue strutture di livello mondiale e l'eccezionale sfida sportiva. Ora che abbiamo un calendario confermato, siamo certi che la Winter Le Mans Series sarà un successo e non vediamo l'ora di tornare in Asia per la stagione 2027/28.”

Calendario 2026/2027

13-15 novembre 2026: Paul Ricard

15-17 gennaio 2027: Jerez

19-21 febbraio 2027: Portimão