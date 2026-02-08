Vai al contenuto principale

Gara
Asian Le Mans 4h di Abu Dhabi

ALMS | DKR trionfa in Gara 2 ad Abu Dhabi, Crowdstrike e Ferrari-Kessel Campioni

In una gara ricca di colpi di scena e con una lunghissima bandiera rossa, si impone il trio Mattschull/Beche/Peebles, ma a Kurtz/Jakobsen/Delétraz è sufficiente il piazzamento a punti per vincere il campionato, nell'amarezza per Cetilar. In LMP3 il titolo va a CLX, la 296 di Blattner/Marschall/Lulham è Regina GT.

Redazione Motorsport.com
Redazione Motorsport.com
Modificato:
Aggiungi come fonte preferita
#74 Kessel Racing, Ferrari 296 GT3 - Dustin Blattner, Chris Lulham, Dennis Marschall

La Oreca #3 della DKR Engineering ha vinto la sesta e ultima gara della stagione 2025/26 dell'Asian Le Mans Series ad Abu Dhabi con Alexander Mattschull, Mathias Beche e Griffin Peebles che sono saliti sul gradino più alto del podio al termine della 4h disputata domenica a Yas Marina.

Peebles ha tagliato il traguardo con oltre 11" di vantaggio sulla Inter Europol Competition #43, che assieme alla High Class Racing #49 hanno completato i primi tre, ma l'ottavo posto della Crowdstrike Racing by APR #4 consente a George Kurtz, Malthe Jakobsen e Louis Deletraz di assicurarsi il titolo.

Si tratta del terzo consecutivo nella serie per Algarve Pro Racing, il secondo per Kurtz, il terzo per Jakobsen e il primo per Deletraz, che quindi ha vinto tutti quelli messi in palio da ACO per la Classe LMP2.

Questo anche favorito dal fatto che Cetilar Racing, scattata ancora una volta dal fondo dello schieramento, non è riuscita ad avanzare oltre quello che poteva essere un potenziale podio, ma la Oreca #47 di Fuoco/Milesi/Lacorte ha subìto una penalità nel finale per una collisione con un doppiato finendo lontana da ogni trofeo.

La vittoria nella categoria LMP3 è andata alla 23Events Racing con la Ligier #23 di Louis Stern, Isaac Barashi e Matteo Quintarelli che ha trionfato con 41" di vantaggio sulla Inter Europol #13, mentre la 23Events #71 termina terza. Grande gioia in CLX Motorsport, che nonostante abbia patito il ritiro della Ligier #17 di Paul Lanchere, Kevin Rabin ed Alexander Jacoby (colpita dalla Duqueine-R-ace GP #85 mentre lottava per il comando), ha comunque conquistato il titolo LMP3.

In Classe GT arriva invece la prima vittoria per la Aston Martin Vantage #56 della Ecurie Ecosse Blackthorn, con Giacomo Petrobelli, Jonny Adam e Kobe Pauwels che hanno preceduto la Mercedes-Getspeed #9 per poco meno di 9" dopo un'intensa battaglia fino al traguardo.

Il titolo è andato all'equipaggio della Ferrari #74 di Kessel Racing composto da Dustin Blattner, Chris Lulham e Dennis Marschall, che hanno tagliato il traguardo al 9° posto, ma sufficiente a festeggiare dato che la BMW #69 del Team WRT avrebbe dovuto vincere per negargli la soddisfazione (e il team svizzero non oltre il 10° posto).

La gara ha visto due periodi di Virtual Safety Car / Safety Car e una bandiera rossa causata da un incidente sul rettilineo opposto prima della curva 8, quando la Ferrari-Kessel Racing #15 di Memo Gidley e l'Oreca-APR #25 di Michael Jensen si sono scontrate finendo violentemente contro le barriere. Le vetture gravemente danneggiate sono rimaste bloccate in mezzo alla pista, ma, con grande sollievo di tutti, entrambi i piloti sono usciti senza bisogno di aiuto. Dopo una riparazione approfondita delle barriere, la gara è ripresa.

ASIAN LE MANS SERIES - 4h di Abu Dhabi: Gara 2

