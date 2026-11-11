Intervista

Asian Le Mans

ALMS | Coletta deluso: "Solo Ferrari al via: noi facciamo, altri parlano tanto e poi disertano"

Al Paul Ricard si apre la stagione 2026/2027 e il Capo del reparto Endurance del Cavallino Rampante non le manda a dire a chi non si è presentato, dopo mesi di promesse e dichiarazioni: "Una opportunità per tutti per crescere tecnicamente e commercialmente".

Francesco Corghi

Pubblicato: 11 nov 2026, 08:18

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#47 Cetilar Racing, Ferrari 499P: Roberto Lacorte, Nicola Lacorte, Antonio Fuoco

Foto di: Cetilar Racing

Nel fine settimana prenderà il via la stagione 2026/2027 dell'Asian Le Mans Series e nella nuovissima Classe HYPERCAR ci saranno due Ferrari.

Anzi, solamente due Ferrari, sarebbe giusto dire. Perché l'impegno se lo sono presi solamente Cetilar Racing ed AF Corse, naturalmente con il supporto del Cavallino Rampante, mentre dopo mesi di articoli e dichiarazioni a millantare chissà quante iscrizioni, alla fine nessun'altra vettura LMH o LMDh che fosse ha effettivamente onorato gli intenti.

Certamente, lo spostamento in Europa della serie a causa della difficile situazione in Medio Oriente ha spento diverse ipotesi di potenziali finanziatori asiatici dei vari programmi, ma effettivamente in alcuni frangenti si è rasentato l'imbarazzo, tra chi addirittura sperava in un rientro delle Vanwall e Glickenhaus, passando poi per possibili Porsche-Proton con Algarve Pro Racing, Peugeot senza ala prese da BBM Sport e via discorrendo.

L'unica che è scesa in pista per provare realmente è stata la Isotta Fraschini di Michelotto Engineering, resuscitata dal team High Class Racing che però poi non ce l'ha fatta ad organizzare tutto per tempo ed essere in griglia di partenza.

E così, ancora una volta, ha avuto ragione chi ha preferito attendere comunicazioni ufficiali o realtà concrete come in effetti si sono mostrati il trio Cetilar-AF Corse-Ferrari, che quindi metteranno in scena una sorta di... derby al Paul Ricard nelle prime due gare stagionali con i loro prototipi costruiti nuovi di zecca appositamente per questa sfida.

#90 AF Corse, Ferrari 499P

"Sono molto sorpreso che nessuno degli altri Costruttori, che professano riduzione di costi e sostengono attività commerciali, abbiano completamente disertato quella che, a nostro avviso, è una grande opportunità", ha affermato Antonello Coletta (Capo di Ferrari Endurance e Corse Clienti), quando a Monza ha parlato coi giornalisti presenti, tra cui Motorsport.com, delle 499P in ALMS.

"Qui si possono far crescere le squadre, dagli ingegneri ai meccanici, così come i piloti di caratura inferiore ai titolari, tipo i giovani Silver. Nel nostro caso non è stato così, ma l'idea iniziale era quella".

Ricordiamo che la Classe HYPERCAR dell'Asian LMS non prevede l'invito alla 24h di Le Mans, anche perché i piloti Bronze che sostengono l'avventura - in questo caso Roberto Lacorte e Luis Pérez-Companc - non possono poi guidarle nel WEC e alla Sarthe per regolamento.

Questo, però, non toglie che avere una vettura di questo calibro tra le mani sia una bella opportunità sia per loro che per chi li segue, come sottolinea Coletta, il quale rimarca quanto ci sia rimasto male nel vedere le mancanze altrui.

"Poter correre in ALMS con le Hypercar è una possibilità sia dal punto di vista tecnico che per quanto riguarda le attività commerciali. Rimango quindi sorpreso vedere che dei team con vetture LMDh, ritenute la piattaforma migliore al mondo per essere presenti in più attività, non ce ne sia nessuno".

"Siamo presenti solo noi, che abbiamo una vettura considerata più costosa di tutte. Ma alla fine il mondo si divide sempre tra chi parla e chi fa. Purtroppo c'è tanta gente che apre bocca e pochi che agiscono. E questo mi dispiace perché gli organizzatori ci hanno fornito una possibilità e una base che avremmo dovuto sfruttare tutti, non solo da noi".

"Questo crea anche problemi dal punto di vista dello spettacolo, non è certo affascinante correre da soli contro noi stessi. Ci auguriamo che per il futuro la situazione possa evolversi e avere più vetture in griglia. Trovo che sia un ottimo campionato da affrontare durante l'inverno per affinare tutto ciò che solitamente abbiamo nel WEC".

Antonello Coletta, head of Ferrari Races and Corse Clienti

Foto di: Giacomo Rauli

Infine il manager romano ha anche spiegato che, al momento, è confermata solamente la Ferrari #83 di AF Corse per il quarto anno di fila nel FIA WEC, ma che non c'è intenzione di allargare ulteriormente l'impegno per non incorrere poi in situazioni poco piacevoli.

"Una seconda vettura privata non è nei piani e il nostro obiettivo è dare continuità alle tre attuali. Aggiungerne una quarta, per poi vedercela togliere a causa dell'ingresso di altri Costruttori diventerebbe pure antipatico. Quindi oggi ci concentriamo sui programmi attuali, ossia WEC ed ALMS, versione invernale".

In ALMS, avendo solamente le 499P nella Classe Regina, ci potrebbe essere anche la possibilità di vederle correre a piena potenza e senza zavorre, non necessitando di Balance of Perfomance e dovendo pure stare davanti alle LMP2, che di base sarebbero vetture più veloci se non vengono rallentate appositamente, cosa che avviene a Le Mans.

"E' un peccato che siamo solo in due, però ci siamo, la cosa bella è che è un piacere per noi vedere che ci sono i nostri clienti che sono in grado di utilizzare ed emozionarsi con la 499P in pista. Sono sicuro che si divertiranno e questa è la cosa più importante", ha evidenziato l'Ingegner Ferdinando Cannizzo, Capo delle vetture Endurance di Maranello.

"Vedremo quale sarà il BoP, anche se non si può parlare delle performance che verranno assegnate. Ma sicuramente saranno anche per noi abbastanza alte, almeno spero, e così da poterci divertire anche noi. Non dico che saremo al massimo delle prestazioni, ma tutto sommato saremo vicini".

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