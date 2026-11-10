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ACO modifica nomi e colori delle categorie LMP2, LMP3 e GT3 per il 2027

A Le Mans e nei campionati promossi dall'organizzazione francese, assieme a LMEM, ci saranno alcune novità per definire meglio anche gli equipaggi alla guida.

Francesco Corghi

Pubblicato: 10 nov 2026, 11:31

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L'Automobile Club de l'Ouest e Le Mans Endurance Management hanno presentato alcune modifiche alle denominazioni delle categorie relative ai campionati di cui si occupano, a parte il FIA World Endurance Championship che manterrà invariate le Classi HYPERCAR e LMGT3, rispettivamente riconoscibili dai loghi in rosso e verde su vetture e grafiche.

Per quanto riguarda invece 24h di Le Mans, European Le Mans Series, Asian Le Mans Series, Le Mans Cup ed Asian Le Mans Cup, verranno adottate nuove denominazioni e colorazioni.

L'idea è quella di consentire a spettatori, appassionati e stampa di distinguere immediatamente ogni Classe, basandosi su un sistema che prevede una nomenclatura riferita ad equipaggi di tipo PRO/AM (quindi con almeno un pilota con categorizzazione FIA Bronze), mentre per le PRO non sarà previsto tale requisito. Anche per questo, ad ogni categoria verrà associato un colore specifico, come illustrato di seguito.

#99 AO BY TF Oreca 07 Gibson: PJ Hyett, James Allen, Dane Cameron

Foto di: Rainier Ehrhardt

LMP2

Alla 24h di Le Mans e in ELMS, la categoria LMP2 assumerà la denominazione "LMP2 PRO", mentre l'attuale "LMP2 PRO/AM" diventa semplicemente "LMP2". Entrambe adottano nuove colorazioni: blu scuro per la prima e azzurro per la seconda. In ALMS, dove gli equipaggi LMP2 sono già di tipo PRO/AM, la categoria mantiene la propria denominazione e adotta il colore azzurro.

#31 Racing Spirit: Leman Ligier JS P325 - Toyota: Jacques Wolff, Jean-Ludovic Foubert, Marius Fossard

Foto di: Eric Le Galliot

LMP3

In Le Mans Cup, l'attuale categoria LMP3 diventa "LMP3 PRO" e mantiene il colore oro, la "LMP3 PRO/AM" assume la denominazione "LMP3", passando dal viola all'arancione. L'Asian Le Mans Cup avrà le medesime denominazioni e colorazioni.

In ELMS, la LMP3 conserva il proprio nome e le regole relative alla composizione degli equipaggi, adottando l'arancione al posto del viola.

#86 GR Racing Ferrari 296 LMGT3: Michael Wainwright, Riccardo Pera, Tom Fleming

Foto di: ELMS

GT3

La categoria GT3 in ALMS, Le Mans Cup ed Asian Le Mans Cup riprenderà la colorazione già utilizzata per la Classe LMGT3 nel FIA WEC, in ELMS e a Le Mans, ossia il verde. La GT3 avrà così un'identità univoca su tutte le piattaforme ACO e LMEM.

Le nuove categorie saranno già in vigore a partire dall'ALMS 2026/2027, Asian Le Mans Cup 2026/2027 e poi passando alle stagioni 2027 di ELMS, Le Mans Cup e alla prossima edizione di Le Mans.

Ai fini statistici, ACO e LMEM hanno specificato che la Classe LMP2 PRO eredita i record della precedente categoria LMP2, mentre la nuova LMP2 eredita quelli della precedente categoria LMP2 PRO/AM. Lo stesso vale per le classi LMP3 PRO e LMP3 di Le Mans Cup e Asian Le Mans Cup.

"Le Mans è sempre stata, di fatto, più gare in una sola. Il nostro obiettivo è rendere ciascuna di esse facilmente seguibile, che ci si trovi in ​​tribuna, davanti a uno schermo o dall'altra parte del mondo. Un linguaggio comune, fatto di nomi e colori, dall'Europa all'Asia, serve esattamente a questo scopo", ha dichiarato Pierre Fillon, Presidente ACO.

NUOVE CATEGORIE E COLORI

s

Serie NOme attuale

nuovo nome

colore 24h di Le Mans / ELMS LMP2 LMP2 Pro Blu Navy 24h di Le Mans / ELMS LMP2 Pro/Am LMP2 Azzurro Asian Le Mans Series LMP2 LMP2 (invariato) Azzurro Le Mans Cup / Asian Le Mans Cup LMP3 LMP3 Pro Oro (invariato) Le Mans Cup / Asian Le Mans Cup LMP3 Pro/Am LMP3 Arancione (anziché viola) European Le Mans Series LMP3 LMP3 (invariato) Arancione (anziché viola) Asian LMS / Michelin LMC / Asian LMC GT3 GT3 (invariato) Verde (anziché nero) FIA WEC Hypercar / LMGT3 invariato invariato

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