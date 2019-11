ACE1 Villorba Corse convince a Shanghai nell'Asian Le Mans Series

E' convincente l'esordio del team ACE1 Villorba Corse nell'Asian Le Mans Series 2019-20 alla 4 Ore di Shanghai disputata domenica 24 novembre.

La squadra veneta è stata grande protagonista del primo round di campionato nella classe LMP3, dove la Ligier JS P3 Nissan condotta dal pilota giapponese Yuki Harata, dal trevigiano Alessandro Bressan e dall'imolese Gabriele Lancieri ha concluso al quarto posto (12esimo assoluto) al termine di una gara consistente e, soprattuto nella prima parte, molto competitiva.

Scattato dalla quinta posizione sulla griglia di partenza, nelle fasi iniziali Bressan, che come tutta la squadra esordiva sul circuito cinese che ospita anche la F1, ha fatto segnare il giro più veloce della corsa tra le LMP3.

Il team diretto da Raimondo Amadio ha continuato a lottare per il podio anche nello stint di Harata, poi un improvviso misfire elettrico occorso durante la ripartenza da una safety car ha rallentato di due minuti la rincorsa di Lancieri, che ha comunque portato al traguardo finale la Ligier numero 12 permettendo a ACE1 Villorba Corse di incassare un risultato nel complesso positivo e i primi punti stagionali nella serie asiatica targata ACO Le Mans.

Il secondo round è in programma il 12 gennaio in Australia sul nuovo circuito di Tailem Bend.

Il team principal Amadio commenta al termine della 4 Ore di Shanghai: "La gara è stata positiva e l'abbiamo vissuta da protagonisti per oltre due ore, poi un piccolo imprevisto ha di fatto neutralizzato quanto guadagnato in precedenza. A quel punto era difficile recuperare oltre il quarto posto. Abbiamo cercato di concludere al traguardo e di portare a casa punti comunque importanti per il campionato".

"Sapevamo che un esordio del genere e su questi livelli sarebbe stato impegnativo e abbiamo superato la prova facendo vedere delle ottime cose e reagendo sempre al meglio nei momenti più complicati. Quel podio l'avremmo anche meritato, ma ora già pensiamo a gas spalancato all'Australia, consci di dover confermare quanto di positivo dimostrato e di migliorare dove invece qualcosa non ha reso al top. L'assalto alla top-3 è solo rimandato e per il prossimo appuntamento prevediamo già delle novità" ha aggiunto.