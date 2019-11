Video: Wayne Rainey torna in moto a 26 anni dall'incidente

Sono passati oltre 26 anni dal 5 settembre 1993, quando Wayne Rainey è stato vittima di una caduta durante il Gran Premio d'Italia sul circuito di Misano e la sua carriera sportiva è stata troncata. Lo statunitense si è infatti fratturato la sesta vertebra, rimanendo paralizzato dalla vita in giù.

Rainey ha quindi perso la mobilità di entrambe le gambe, rimanendo costretto su una sedia a rotelle da quel momento. L'ex pilota della Yamaha comunque è rimasto legato al mondo delle due ruote prima come team manager della Yamaha e poi come promoter del MotoAmerica.

Tuttavia, la passione per la velocità non lo ha mai abbandonato e infatti ha partecipato a diverse gare di kart. Ma Wayne non ha mai rinunciato al suo grande sogno di tornare a guidare una moto. Cosa che è successa mercoledì scorso, dopo oltre due decenni d'attesa.

Il palcoscenico è stato il circuito di Willow Springs e la moto una Yamaha R1 adattata, con Rainey che indossava una tuta Alpinestars bianca e rossa, i colori che lo hanno accompagnato nei suoi tre titoli iridati.

"Ieri ho avuto l'opportunità di guidare una moto per la prima volta dopo 26 anni. E mi sono divertito molto. Grazie mille a Yamaha USA e ad Alpinestars per aver contribuito a realizzare la cosa" ha commentato Rainey.