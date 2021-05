Trofeo Amatori tragico: al Mugello muore Boaretto

Il fine settimana della Coppa Italia di motociclismo si è concluso nel peggiore dei modi al Mugello: durante il round toscano del Trofeo Italiano Amatori, categoria 1000 avanzata, Stelvio Boaretto è stato coinvolto in un terribile incidente in cui ha trovato la morte. La tragica carambola è avvenuta all’uscita dalla Curva 3, quando un highside ha innescato l’incidente con alcune moto che hanno provato ad evitare l’altra rimasta in pista.

Ad avere la peggio però è stato proprio Boaretto, le cui condizioni sono apparse gravi sin da subito. Il pilota è stato immediatamente soccorso e rianimato in pista, prima di trasportarlo al Centro Medico del circuito. lì, nonostante i tentativi, non ce l’ha fatta a causa delle lesioni riportate. Un altro dei piloti coinvolti nell’incidente è stato ricoverato all’ospedale di Careggi e si trova in prognosi riservata.

La FMI, l’Autodromo del Mugello e il promotore del Trofeo hanno così deciso di comune accordo di annullare le restanti gare e di interrompere la manifestazione come gesto di rispetto per quanto avvenuto nel pomeriggio di domenica.

Il Presidente FMI, Giovanni Copioli ha dichiarato: “In questo drammatico momento mi unisco alla famiglia con cordoglio e partecipazione. Una fatalità ci ha privato di un appassionato vero ed ha funestato un Trofeo dove proprio la passione è protagonista”.

Anche la redazione di Motorsport.com si stringe intorno alla famiglia di Boaretto e porge le sue più sentite condoglianze.