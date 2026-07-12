Tragedia nell'Alpe Adria: morti 2 piloti in un tragico incidente a Brno

La giornata di sabato all’Automotodrom Brno, dove era in corso l’Alpe Adria International Motorcycle Championship, si è trasformata in una tragedia che ha scosso l’intero paddock. Un grave incidente verificatosi durante il programma della manifestazione ha purtroppo causato la morte di due piloti.

Nonostante l’intervento immediato dei servizi medici presenti in circuito, per Philipp Steinmayr, austriaco nato il 13 agosto 1993, non c’è stato nulla da fare: le ferite riportate nell’impatto si sono rivelate fatali. Adrian Rus, romeno, classe 1982, è stato invece trasportato d’urgenza in ospedale in condizioni critiche. I medici hanno tentato ogni possibile intervento, ma è deceduto poco dopo il ricovero.

La gravità dell’accaduto ha portato gli organizzatori a prendere una decisione inevitabile come forma di rispetto, ossia cancellare l’intero programma rimanente del weekend. Le gare previste della Supersport 300 European Cup, della Supersport 600 European Cup, della Superstock 1000 European Cup e del Women’s European Championship non si disputeranno. Una scelta dettata dal rispetto, dalla necessità di garantire la sicurezza e dalla consapevolezza che, in momenti come questo, lo sport deve fermarsi.

FIM Europe, l’Alpe Adria Motorcycle Union, AAcademy – promotore dell’evento – e l’Automotodrom Brno hanno espresso il loro cordoglio alle famiglie, agli amici, ai team e a tutte le persone vicine ai due piloti scomparsi. Un dolore che attraversa confini e categorie, un lutto che colpisce chiunque viva il motociclismo non solo come competizione, ma come comunità.

Le autorità competenti e gli organizzatori hanno comunicato che, per rispetto delle famiglie coinvolte, non verranno diffuse ulteriori informazioni al momento. In attesa di chiarire la dinamica dell’incidente, il mondo delle corse si stringe attorno ai due piloti e a chi oggi affronta una perdita così profonda. La redazione di Motorsport.com estende il proprio cordoglio alle famiglie e a tutti gli amici di Philipp Steinmayr e Adrian Rus in questi momenti difficili.