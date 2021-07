Tragedia nel CEV: muore il 14enne Hugo Millan

Per il motociclismo sportivo questa è un'altra giornata tragica. Hugo Millan, 14enne pilota impegnato nell'European Talent Cup del FIM CEV Repsol, è morto poche ore fa dopo un grave incidente in gara.

Millan è caduto a 13 giri dalla fine nell'evento che si teneva oggi al Motorland di Aragon. Rialzatosi dopo l'highside in uscita da una curva sinistrorsa, il giovane centauro ha provato a uscire dalla pista, ma senza riuscirci, perché è stato investito da un altro pilota: Milan Leon Pawelec.

Il pilota polacco, che stava sopraggiungendo il quel punto proprio nel momento in cui Millan stava provando ad abbandonare la sede della pista, non è riuscito a schivare il suo collega, centrandolo in pieno. Per Pawelec sarebbe stato quasi impossibile trovare una via alternativa a quella presa, perché procedeva in gruppo e, al momento dell'incidente, era affiancato da altre due moto.

Subito dopo l'incidente la gara è stata fermata con la bandiera rossa per permettere ai medici di soccorrere Millan. Il pilota è stato caricato in ambulanza e, successivamente, è stato trasferito con l'elisoccorso all'ospedale di Saragozza.

La notizia del decesso è stata data dalla pagina ufficiale di Twitter del CEV. L'annuncio ha anche sottolineato come tutte le gare previste oggi al Motorland di Aragon siano state tutte cancellate in seguito al drammatico epilogo dell'incidente.

Il decesso di Millan arriva solo poche settimane dopo la morte di Jason Dupasquier, avvenuta il 29 maggio scorso nel corso delle qualifiche del Gran Premio d'Italia di Moto3 al Mugello. Il pilota svizzero, dopo essere caduto all'Arrabbiata 2, è stato investito da Jeremi Alcoba e Ayumu Sasaki, che lo seguivano a breve distanza.