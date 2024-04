Swiss Superbike Academy SAGL lancia la piattaforma finanziaria Talents’ Dream

Nasce a Lugano il nuovo fondo destinato ad investire sui più brillanti giovani talenti del motorsport internazionale. Si chiama Talents’ Dream la nuova piattaforma finanziaria promossa per sostenere la loro crescita attraverso la copertura - totale o parziale - dei costi connessi alla carriera sportiva e a remunerarsi attraverso diritti d’immagine e sponsorizzazioni.

Ad avviarla, Swiss Superbike Academy, nata 3 anni fa e che conta oggi nel suo team 5 piloti in tre diverse competizioni:

· Alessio Guarnieri (Italia/Svizzera), Kavin Quintal (India) e Goncalo Ribeiro (Portogallo), che corrono invece il FIM Junior GP World Championship;

· Martim Marco (Portogallo) impegnato a gareggiare nella European Talent Cup.

· Mirko Carpinone (Italia), che corre il campionato R7;

Gonçalo Ribeiro

Obiettivo del progetto sarà quello di allargare la partecipazione dei giovani talenti a campionati di livello senior sia per la Superbike che la Supersport 600.

L’innovativo progetto, un unicum a livello europeo, si apre al mercato attraverso due distinte piattaforme di raccolta: la prima di equity crowdfunding con Opstart, con una campagna per investitori istituzionali e non, con la sottoscrizione di quote di capitale in Talent1 S.r.l., start up innovativa creata ad hoc; la seconda, invece, senza margine di rischio, di reward crowdfunding, destinata a raggiungere appassionati delle due ruote, con un sistema di reward messi a disposizione dai fornitori tecnici del mondo motorsport. Questa piattaforma tra i primi milestone vedrà il supporto a Roberto Rolfo, campionissimo del moto mondiale, per la partecipazione al round 3 della gara di Suzuka FIM Endurance World Championship World - a luglio, per il suo 44* compleanno.

Kavin Quintal

I partecipanti del progetto Talents' Dream saranno selezionati con il supporto tecnico di ex piloti del panorama motociclistico internazionale. Per il primo anno, la società ha già scelto i suoi cinque talenti, riservandosi ulteriori integrazioni entro la fine del 2024. Eterogeneo il suo management: esperti di finanza, analisti, tecnologi che stanno già lavorando a brevetti e metriche di valutazioni ad hoc per le performance dei giovani campioni - ed ex piloti. Un pool in grado di allenare al meglio i talenti e dare solidità al fondo in modo sinergico, con l’obiettivo di sostenere la crescita dei piloti, ampliando il valore dei diritti d’immagine, sempre più rilevanti nel mondo del motorsport, e dei contratti di sponsorizzazione.

“La mia esperienza nel mondo del Motorsport risale al 2015 quando come advisor ho iniziato ad assistere piloti delle due e delle quattro ruote” commenta Francesco Guarnieri, CEO di SSA e Project Manager del nuovo veicolo. “Annodando i fili tra competenze professionali e passioni personali, ho deciso insieme ad altri soci di creare qualcosa che non c’era: un sistema normato per raccogliere fondi per giovani piloti delle due ruote attraverso un concetto di meritocrazia. Una rete di appassionati, ma non solo, capace di creare le migliori basi per dare ossigeno, velocità e professionalità ai giovani talenti del futuro”.