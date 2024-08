Prima Aprilia “effetto suolo”: l’abbiamo ammirata con la…realtà aumentata!

Quando il motociclismo e la realtà virtuale si incontrano, il risultato supera ogni immaginazione. Quale miglior azienda se non Aprilia poteva unire le due ruote con la realtà aumentata? In MotoGP, la Casa di Noale è da sempre pioniera nella tecnologia e ha deciso di trasportare l’innovazione sul prodotto stradale.

Nella splendida cornice del Red Bull Ring, Aprilia ha mostrato ai media presenti, tra cui Motorsport.com, la nuova moto stradale che verrà presentata a breve. Si tratta di una moto che ha un legame strettissimo con la MotoGP, si può affermare che sarà la moto in commercio più vicina ai prototipi.

Tuttavia, questa nuova Aprilia della serie “X” non è stata ancora presentata né era presente sulla pista austriaca. Perciò, come abbiamo potuto avere la possibilità di vederla? Ecco che entra in gioco la realtà aumentata, possibile grazie alla collaborazione con CareAR, un’azienda leader di approfondimenti visivi in realtà aumentata e intelligenza artificiale.

CareAR ha prodotto l’animazione grafica della nuova moto, che abbiamo avuto il privilegio di vedere (e toccare in maniera virtuale) attraverso un visore che ha riprodotto la moto. Siamo stati in grado di ammirare una novità assoluta in esclusiva pur stando all’interno del paddock, dove ogni giorno camminano migliaia di persone.

Realtà aumentata Aprilia, visore Foto di: Lorenza D'Adderio

Il visore ci ha permesso di osservare la nuova Aprilia, toccarla (con molta immaginazione) e apprezzare le linee, che ricordano moltissimo la MotoGP, ma potrà essere acquistata come prodotto stradale. La grandissima novità è che si tratterà della prima e unica moto in commercio con una carena “effetto suolo” (di puro stampo Formula 1) e monterà una centralina APX.

Attraverso il visore, siamo riusciti ad ammirare alcuni dettagli della nuova Aprilia, dalle appendici aerodinamiche che ricordano tanto la RS-GP, alla carena che riproduce l’effetto suolo, per i più appassionati delle quattro ruote, in particolare la Formula 1. È proprio il caso di dire che l’attesa aumenta il desiderio, perché aver visto una piccola anticipazione di quella che sarà la grande novità della Casa di Noale crea tantissime aspettative.

Ma bisognerà attendere ancora un po’ prima si scoprirla davvero e poterla toccare con mano, stavolta realmente. Anche noi, che abbiamo avuto il privilegio di avere un piccolo “spoiler”, non abbiamo avuto accesso ad altri dettagli. Niente livrea, solo un colore neutro che non ha fornito alcun indizio su come si presenterà al pubblico. Non manca molto, però, per conoscere tutti i dettagli, compresi nome e scheda tecnica, del nuovo gioiello Aprilia.