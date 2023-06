Pirelli Cup | Vietti Ramus ed Aquilano mattatori al Mugello

Non sono mancate le emozioni a caratterizzare le gare della due classi del trofeo monogomma Pirelli, con la sua formula particolare capace di garantire spettacolo ed allo stesso tempo di formare i giovani piloti, ma anche di offrire a tutti la possibilità di essere protagonisti. Un fine settimana che ha visto gremita la griglia della gettonatissima classe 1000 e che ha evidenziato ancora una volta la grande passione per la velocità su pista e l’interesse sempre maggiore che questo sport continua a dimostrare con il numeroso pubblico sugli spalti durante i tre giorni di gare, nonchè i numerosi addetti ai lavori attenti a scrutare i giovani talenti ed a restare stupiti dall’altissimo livello raggiunto dalle prestazioni dei piloti in pista.

PIRELLI 600 CUP

Pirelli Cup 2023 - 3° Round, Autodromo del Mugello Photo by: Ideal Gomme Eventi

Edoardo Aquilano su Yamaha del Team Rosso & Nero con la firma sulla pole position mette subito in chiaro le intenzioni del weekend con una netta vittoria nella gara sprint del sabato e la replica anche nel round di domenica, con in entrambe il giro veloce in gara. Una chiarissima e netta dimostrazione di forza e di bravura per il giovane talento.

A completare il podio nella gara del sabato altre due Yamaha con rispettivamente Mattia Capogreco in seconda posizione e Roberto Ferrara. Domenica ad interrompere il dominio della casa dei tre ci pensa Bryan D’Onofrio che porta la sua Kawasaki del Team MRT Corse sul secondo gradino del podio, mentre si conferma un grande Roberto Ferrara in terza posizione.

PIRELLI 1000 CUP

Pirelli Cup 2023 - 3° Round, Autodromo del Mugello Photo by: Ideal Gomme Eventi

Anche nella classe regina si replica il copione visto nella 600. Mattatore assoluto del weekend è Doriano Vietti Ramus su Aprilia del Team RR di Dario Alberti. Pole, gara sprint del sabato, gara della domenica e giri veloci in gara. Un cannibale sportivo che non ha lasciato spazio agli avversari nè la possibilità di essere impensierito per la vittoria assoluta sotto la bandiera a scacchi.

Nella gara del sabato in seconda posizione si conferma Jarno Ioverno (BMW 322 Racing) ed in terza piazza Riccardo Morelli (BMW Adriatica Racing con il team Katta Racing), in quella clou della domenica ancora protagonista Riccardo Morelli, che sale sul secondo gradino del podio precedendo un inossidabile Alessandro Torcolacci (BMW MC Firenze), che chiude in terza posizione.

Pirelli Cup 2023 - 3° Round, Autodromo del Mugello Photo by: Ideal Gomme Eventi

Performances di altissimo livello in entrambe le classi con prestazioni cronometriche di rilievo. Pirelli garantisce a tutti i piloti risultati eccezionali, massima sicurezza ed un grip assoluto. Dall’esperienza e con il continuo e incessante sviluppo nel Campionato del Mondo SBK e SS la Pirelli Cup è di fatto il campionato monogomma nazionale che offre ai suoi piloti i migliori pneumatici sul mercato nelle diverse mescole e con le caratteristiche ideali per vincere in qualsiasi condizione. I risultati ottenuti parlano per noi e il gradimento dei piloti è la certificazione dell’importanza che Pirelli Cup ricopre nel panorama della velocità nazionale con il trofeo indiscutibilmente più amato dai piloti e dai Team.

Idealgomme Village al centro del paddock per tutto il week end con un area relax sempre gremita e il servizio ristorazione della Chef Chantal apprezzato per la qualità e varietà delle proposte capaci di accontentare anche i palati piu’ esigenti con servizio di altissimo livello.

Pirelli Cup 2023 - 3° Round, Autodromo del Mugello Photo by: Ideal Gomme Eventi

Luca Raggi di Ideal Gomme Eventi ha commentato: "Una tappa importantissima per il nostro Campionato, siamo arrivati al giro di boa prima di una brevissima pausa. C’era molta attesa per questo round e i Team hanno lavorato duramente per presentarsi al Mugello pronti e determinati anche in vista della doppia gara tra sabato e domenica. Tanto caldo, già venerdì durante le prove libere. I piloti uscivano di pista molto provati per le condizioni climatiche sicuramente difficili, ma nonostante ciò in area tecnica analizzando i tempi non c’era alcun dubbio che avremmo assistito a grandi battaglie".

"Comportamento eccezionale, in queste condizioni così particolari, degli pneumatici Pirelli, preferiti nella mescola X e nella nuovissima SCQ nella classe 1000, una supermorbida della gamma Racing che ha espresso tutto il potenziale anche con temperature elevate di asfalto e dell’aria. Unanime il responso dei piloti nel decretare vincente l’assoluta fiducia che Pirelli trasmette in ogni situazione".

"Dopo questa prova le classifiche si sono rimescolate e renderanno scoppiettanti le prossime gare in programma. Nulla è mai scontato nella Pirelli Cup, un trofeo che ad ogni gara entusiasma sempre di più. Un grosso ringraziamento è doveroso ai nostri partner che sostengono il nostro Campionato e credono nei più alti valori dello sport che promuoviamo ad ogni appuntamento".

Intervenuti durante la cerimonia delle premiazioni l'azienda Galfer , Sitta , X Forte , Zetasassi e NinetyTwo92 che hanno omaggiato i vincitori. Grande festeggiamenti sotto la musica, un buonissimo prosecco Santero 958 e la buonissima birra artigianale Flea!

Purtroppo il weekend è iniziato con un drammatico incidente che ha avuto un tragico epilogo durante le prove libere pre-gara del giovedi. Idealgomme Racing e tutta la Pirelli Cup porgono un caloroso abbraccio e le più sentite condoglianze alla famiglia di Salvatore Pisanelli, grandissimo appassionato che doveva prender parte al Trofeo Italiano Amatori nella Rookies Cup.

Pirelli Cup 2023 - 3° Round, Autodromo del Mugello Photo by: Ideal Gomme Eventi