Pirelli Cup | Vietti Ramus e Aquilano sono i campioni 2023

La Pirelli Cup è il trofeo monogomma inserito nel calendario della Coppa Italia FMI sui tracciati più belli d'Italia: Mugello, Misano Adriatico, Vallelunga. Si è appena conclusa un'edizione che si è rivelata un autentico successo. Due le classi al via, 600 e 1000, per appuntamenti sempre esaltanti e gare ricche di colpi di scena dal primo all'ultimo giro. Una formula semplice, un regolamento tecnico chiaro e di facile interpretazione, ricchi premi, classifiche assolute e di categoria, massima visibilità mediatica sui principali social network e un sito ricco di contenuti.

La Pirelli Cup ha visto al via piloti di grande esperienza e dal grande palmares sportivo nazionale e internazionale che ci hanno scelto come severo test in vista di appuntamenti importanti e di prestigio come il Mondiale Supersport e il CIV, massime espressioni della velocità su pista. La Pirelli Cup garantisce elevati standard prestazionali e un nutrito schieramento di giovani promesse ben amalgamate con i gentleman drivers.

Quello che colpisce maggiormente è la grande armonia e amicizia che regna nel paddock e lega profondamente tutti. All'Ideal Gomme Village, l'area Hospitality dedicata che segue il campionato in tutte le sue tappe, è ormai consuetudine ritrovarsi per scambiarsi consigli, confrontarsi, aiutarsi e per trascorrere in allegria i momenti non in pista.

Classe 600

La classe 600 è stata una grande vetrina per giovani rider che hanno dato vita a battaglie epiche su tutti i circuiti più belli d'Italia. L'ultimo weekend è stato dominato da wild card d'eccellenza, come Armando Pontone, vittorioso al traguardo, seguito da Edoardo Sintoni e Pasquale Alfano. Tra i partecipanti al trofeo, invece, Mattia Capogreco ha visto aggiudicarsi la vittoria della gara, seguito dall'ormai campione della classe 600, Edoardo Aquilano, che ha quindi centrato la vittoria nel campionato ma ha mancato l'en plein di vittorie per un soffio. Complimenti davvero a queste giovani promesse del motociclismo. Un plauso anche al francese Joey Lubrat che con la terza posizione tra gli iscritti al campionato si aggiudica una delle piazze d'onore sul podio virtuale del campionato.

Classe 1000

Incerta fino alla fine la classe regina, con il pilota del team RR, Doriano Vietti Ramus, tallonato dal giovane alfiere del team NTR, Lorenzo Petrarca. La gara ha visto spuntarla il Vietti Ramus, che pur arrivando secondo dietro a un imprendibile Luca Vitali, ha accumulato i punti necessari per laurearsi campione della classe Pirelli 1000. Bella la lotta anche per la terza posizione che ha visto premiato il pilota del team 322, Jarno Ioverno, un talento indiscusso ma che ha pagato durante il campionato alcune assenze dovute a problemi fisici conseguenti a una caduta nel Campionato Italiano. Bellissimi comunque gli abbracci tra tutti i protagonisti che testimoniano una competizione leale e sportiva durante tutta la stagione, bravi davvero.

Premieremo e celebreremo con una cerimonia speciale i nostri campioni 2023 durante Motor Bike Expo Verona. Un appuntamento assolutamente da non perdere per tributare i giusti onori ai nostri campioni! L'occasione sarà il momento per dare il via alla stagione 2024 che si preannuncia ancora più esaltante con tantissime novità che renderanno il campionato monogomma Pirelli ancor più interessante sotto il profilo tecnico e di visibilità.

Riflettori puntati e parola a Luca Raggi, patron di Ideal Gomme Racing e promotore del Campionato.

"Le emozioni sono di casa alla Pirelli Cup e in particolar modo in questa stagione sono state davvero tante e intense. Siamo molto soddisfatti del lavoro svolto e dei risultati raggiunti. Tanti piloti, tanti fortissimi, tanti che hanno voluto esserci e vivere da protagonisti una stagione di gare. La soddisfazione più grande è il ringraziamento che riceviamo dai piloti, dai team e dagli addetti ai lavori, vedere gara dopo gara i miglioramenti e che i giovani piloti grazie anche ai tanti campioni che abbiamo in griglia ad ogni appuntamento crescono e migliorano a loro volta. Le performances raggiunte sono di assoluto livello e ancora una volta tracciano nuovi punti di riferimento. Pirelli è il leader indiscusso e da sempre rappresenta la massima espressione tecnologica nel mondo e non a caso è utilizzato nel Campionato del Mondo SBK e Supersport e dalla prossima stagione in Moto 2 e Moto 3. Devo ringraziare i nostri partner che anche quest'anno ci hanno sostenuto e accompagnato per tutto il Campionato ed è anche grazie a loro che credono nel progetto sportivo della Pirelli Cup che continuiamo con rinnovato ed ancor più grande entusiasmo".

Un ringraziamento ai partner che sono stati presenti fisicamente per questo Gran Finale di stagione: Lorenzo Sassi di ZetaSassi, che vive appieno la manifestazione da lui supportata essendo un pilota della classe 1000, Berardino Lanza, immancabile come al solito durante i weekend di gara, Antonio Cerra dell'Opificio Delle Abilità, anche lui pilota del Motoclub Adriatica Racing, Simone Sitta dell'omonima azienda conosciutissima nel mondo racing che ha presenziato personalmente alla premiazione finale, Vincenzo Lagonigro che oltre ad essere impegnato in gara ha supportato il settore Hospitality con le buonissime pinze e pucce pugliesi offerte dalla Opsea, Galfer che ha allestito una piccola area tecnica a supporto dei Team nel Village Pirelli incontrando piloti ed addetti ai lavori, ed infine Giorgio Giampiccolo della Unique Pels e Ninetytwo con il quale stiamo già lavorando per un esplosivo 2024. Ringraziamo anche tutti i partner che non sono potuti essere fisicamente in pista ma che ci hanno comunque sempre appoggiato durante il campionato: non mancheremo di omaggiarli e ringraziarli nei prossimi comunicati.

Ed ora, in vista di un cambiamento epocale e riforma della Coppa Italia Velocità, stiamo già lavorando per la stagione 2024, con grandi novità che renderanno questo fantastico Campionato ancora più avvincente, sicuro ed adatto a tutti i piloti, dal professionista all'amatore. Appuntamento quindi al MBE2024 per celebrare tutti e illustrare le grandi novità del 2024!

Appuntamento quindi al MBE2024 per celebrare tutti e illustrare le grandi novità del 2024!

