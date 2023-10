Pirelli Cup | Sei anni di crescita e sorprese in arrivo nel 2024

Sembra ieri che Pirelli Cup si è affacciata alla ribalta nazionale in Coppa Italia FMI. Da quella prima stagione è continuamente cresciuta arrivando con grande orgoglio ad essere il campionato monogomma più importante e prestigioso del panorama nazionale, ma soprattutto dal più alto coefficiente tecnico, dai risultati e dalle performance migliori, cronometro e dati alla mano.

Merito dei team e dei piloti che l'hanno continuamente scelta, ma anche di Pirelli che crede fortemente nel progetto e mette a disposizione di tutti i partecipanti i pneumatici migliori, più performanti e non a caso utilizzati nei Campionati del Mondo SBK, SSP, e prossimamente in Moto2 e Moto 3, massima espressione del motociclismo velocità su pista, grazie ad un'industria che porta da sempre orgogliosamente in alto la tecnologia Italiana e la passione per lo sport.

Un continuo e costante lavoro di sviluppo, test, km e km in pista con qualsiasi condizione e su ogni tipo di tracciato, i piloti e i tecnici migliori del mondo hanno reso di fatto Pirelli leader indiscusso ed è Idealgomme Racing, promotori ed organizzatori della Pirelli Cup, motivo di grande orgoglio essere al fianco del produttore numero uno al mondo.

Ad Idealgomme Racing piace coltivare talenti e valorizzarli, ama la competizione e l’agonismo, crede nello sport e nei sani valori che rappresenta. Pirelli Cup ne incarna l’essenza e in pochi anni è diventata il riferimento. Pirelli Cup è veramente adatta a tutti, anche quest’anno ha visto schierarsi al via i migliori piloti nazionali e chi ha un palmares internazionale. Scelta come trampolino di lancio, per fare esperienza, come test per impegni di prestigio mondiale o da chi vuole semplicemente migliorarsi accanto ai più forti della categoria, carpendone segreti, metodi di lavoro e le strategie di gara che rendono vincenti.

Photo by: Ideal Gomme Eventi Pirelli Cup 2023

Per Pirelli Cup il giudice supremo è sempre e solo il cronometro. Grande successo hanno avuto le speciali classifiche di merito che danno a tutti gli iscritti la possibilità di combattere ad armi pari con i propri avversari per valore ed esperienza. Non piace regalare coppe con astrusi calcoli sulla carta e non è lo spirito che descrive i piloti tutti combattivi ed amanti della reale lotta dal primo all’ultimo giro mettendocela tutta, ma il desiderio è che ogni premiazione sia il giusto riconoscimento per i meriti avuti in pista.

Questo aspetto è particolarmente apprezzato e lo vediamo nella soddisfazione dei piloti al parco chiuso o nella reale emozione durante la chiamata sul podio. E’ gioia pura, l’adrenalina che lascia spazio alla consapevolezza di aver dato tutto ed essere riusciti a compiere ognuno la propria grande impresa sportiva. Ma ancor più bello è vedere il rispetto per gli avversari o i compagni di battaglia, quando sotto la bandiera a scacchi tra i mai ringraziati abbastanza mitici marshall dei circuiti, i piloti ricevono tutti i giusti a applausi e nel giro di rientro è un continuo battersi le mani in segna di stima con il cuore ancora in fuorigiri .

Anche per il 2024 ci aspettano tantissime novità che vi sveleremo prossimamente. Saranno tante e renderanno ancora più appassionante essere protagonisti nella Pirelli Cup, sia nella classe SBK che nella 600, che piano piano sta ricominciando ad appassionare il pubblico e che vedrà anche nella prossima stagione il benvenuto per la classe BIG. Sorprese e un occhio d’attenzione particolare anche per le categorie Master, i Gentlemen, e per i giovanissimi che iniziano la propria carriera agonistica o salgono dalle piccole cilindrate.

Per Idealgomme Racing, la Pirelli Cup è sempre stata al primissimo indiscutibile posto, ma ancor più lo sarà in futuro. Massima attenzione a qualsiasi aspetto legato alla sicurezza, dal paddock alla pista, collaborando attivamente con la FMI per il rispetto delle regole tecniche e comportamentali, attivando una serie di controlli e protocolli di sicurezza a tutela dei piloti e di tutti.

Photo by: Ideal Gomme Eventi Pirelli Cup 2023

Come consuetudine per Pirelli Cup ci sarà un regolamento tecnico chiaro, cosi come le modalità di iscrizione e di accesso alle diverse categorie di esperienza con ranking inequivocabili e trasparenti. Costi contenuti, kit pneumatici stagione personalizzabili ed adatti a tutte le esigenze, formule da easy ad all inclusive senza obblighi nascosti. Massima visibilità del Trofeo sui canali social e sul web con iniziative speciali ed eventi esclusivi che renderanno ancor piu esclusiva e prestigiosa la partecipazione alla Pirelli Cup.

Ad EICMA Milano 2023, ormai alle porte, saranno svelati i nuovi calendari della Coppa Italia FMI , i circuiti e tutte le info utili. Lo staff Idealgomme sarà al lavoro tra i padiglioni dei partner per completare gli ultimi dettagli organizzativi: ci si potrà incontrare per un saluto, scambiare opinioni e considerazioni e per chi lo desidera prenotare la propria casella in griglia senza impegno, ma con uno special shock price esclusivo Eicma. Vi aggiorneremo nei prossimi giorni per darvi giorno e riferimenti per un incontro in fiera.

Tenete alto il volume e i giri del motore. Pirelli Cup è pronta a ritornare in pista!

Photo by: Ideal Gomme Eventi Pirelli Cup 2023