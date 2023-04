Pirelli Cup | Salvadori, Ferrari e Mercandelli a segno a Misano

Carica lettore audio

Primo appuntamento con la Coppa Italia Velocità, quello che doveva essere un inizio pieno di entusiasmo e di voglia di ricominciare, nonché un forte e dinamico ritorno della Pirelli Cup, si é trasformato in un giorno nefasto e drammatico per tutti gli amanti del motociclismo.

Nella gara del pomeriggio un grave incidente, che ha coinvolto alcune moto della classe RR CUP 1000 del Trofeo Italiano Amatori, ha portato alla tragica scomparsa di un pilota, Fabrizio Giraudo.

La manifestazione é ovviamente stata sospesa dalla Federazione in segno di cordoglio per questa fatalità che ha fatto scendere sul circuito romagnolo un silenzio triste ed irreale.

Passano in secondo piano tutte le altre notizie di un weekend che non avremmo mai voluto rivivere, a così poco tempo dall’’ultimo di fine stagione dello scorso anno, e che cercheremo di sintetizzare con una cronaca puramente sportiva.

Il weekend, date le condizioni meteo proibitive di giovedi e venerdi, si é condensato nei giorni di sabato e domenica, con le qualifiche, gara sprint e gara2.

La gara Sprint di sabato pomeriggio ha visto in testa la Wild Card Matteo Ferrari nella classe 600, sulla sua Ducati con il Team Garage51, seguito da Roberto Mercandelli e Simone Corsi.

Nella classe 1000 uno strepitoso Luca Salvadori, seguito da Doriano Vietti Ramus Team RR e da Alex Schacht.

In gara due della domenica la situazione si ribalta e nella classe 600 e vediamo sul gradino più alto del podio Roberto Mercandelli, Team Rosso e Nero, seguito da Matteo Ferrari che chiude in P2 e Marco Bussolotti in P3.

Nella gara due della 1000 si riconferma sul gradino più alto del podio uno strepitoso Luca Salvadori, che ci ha tenuti con il fiato sospeso in una lotta fino all’ultimo secondo insieme a Jarno Ioverno, che si era aggiudicato il primo posto in qualifica partendo in P1 con un tempo pazzesco di 1’36"9.

Per un primo sunto, al termine di gar a2 il Trofeo vede protagonista nella classe Pirelli Cup 1000 Championship Ioverno seguito da un velocissimo Vietti Ramus e in terza posizione il nostro veterano Luigi La Placa.

Nella classe 600 vediamo protagonisti un giovane e promettente Edoardo Aquilano, Bryan D'Onofrio e Mattia Capogreco.

Ci vediamo a Vallelunga, per il terzo e più che mai agguerrito round di questa stagione 2023!

