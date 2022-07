Pirelli Cup | Raggi: "Siamo il trofeo monogomma più veloce d'Italia"

Carica lettore audio

Archiviata la rovente doppia tappa del Mugello, e non solo per la temperatura, per la Pirelli Cup è arrivato il momento di un periodo di meritata vacanza. Dopo i primi quattro round, la classe 1000 sembra aver trovato un padrone in Alberto Butti, mentre nella 600 è apertissima la lotta tra Matteo Ripamonti e Lorenzo Petrarca.

Il prossimo appuntamento è previsto nuovamente sulle colline toscane, nell'ultimo fine settimana di agosto, mentre il gran finale andrà in scena al Marco Simoncelli di Misano il 2 ottobre. Ed entrambi questi round avranno un format speciale, caratterizzato dalla Superpole.

La pausa è stata una buona occasione per fare una chiacchierata con Luca Raggi, promoter e racing service, che con la sua Idealgomme Eventi è un po' l'anima del trofeo monogomma.

"Siamo giunti alla quinta edizione della Pirelli Cup, organizzata dal Motoclub Adriatica Racing con il supporto tecnico ed organizzativo di Idealgomme Eventi. Anche quest'anno i weekend di gara sono sei, due ciascuno su piste da Mondiale come Misano e Mugello, alle quali si sono aggiunte Cremona e Vallelunga", ha detto Raggi.

"Il campionato è arrivato al giro di boa, confermandosi il trofeo monogomma più veloce d'Italia. Dopo la pausa, a fine agosto, ci attende il primo dei due appuntamenti con la spettacolare Superpole, che sarà al Mugello. Poi si replicherà a Misano, dove si concluderà in bellezza la stagione", ha aggiunto.

Nuova Stagione Pirelli Cup 2022 Photo by: Pirelli

Uno degli aspetti che rendono così competitivo il campionato sono proprio le gomme Pirelli...

"Abbiamo pneumatici slick sia per la 600 sia per la 1000: sono molte le mescole utilizzabili, ma puntano quasi tutti sulle performanti scx al posteriore nelle misure maggiorate 190/60 per la classe 600 e 200/65 per la classe 1000".

Però anche il vostro apporto è sicuramente fondamentale...

"La nostra forza organizzativa è la vicinanza ai piloti e a tutti coloro che si trovano nel paddock: siamo sempre pronti a risolvere eventuali problemi e sempre disponibili. Poi è importante il nostro Villagge Pirelli, gettonatissimo e punto di raccolta per tutti i Team".

Ma l'impegno di Idealgomme Eventi non si ferma alla Pirelli Cup. Quest'anno avete toccato con mano anche il Mondiale...

"Siamo stati presenti con la nostra hospitality anche alla gara di Misano del Mondiale SBK: siamo stati il punto di riferimento nel paddock per l'accoglienza di team accreditati ed ospiti Pirelli. Abbiamo altresì curato l'assistenza pneumatici e l'hospitality nei due Track Day Pirelli al Mugello e a Misano. Il secondo disputato proprio subito dopo la SBK".

Siete presenti anche sui campi di gara del CIV Junior, la fucina dei talenti del futuro del motociclismo italiano...

"Da quest'anno, con l'arrivo delle nuove coperture slick Diablo SBK nelle misure da 10 e 12 pollici, siamo diventati racing service ufficiale per Pirelli nel Campionato Italiano Velocita Junior, in sinergia con il marchio Ohvale. Circa 100 giovani piloti, le nuove leve del motociclismo da cui uscrianno i nuovi campioni di domani si danno battaglia su 5 round. Vedere brillare gli occhi di questi giovanissimi ogni volta che salgono in sella è sempre una grande emozione. Sport come stile di vita e crescita. Idealgomme garantisce monofornitura e servizio tecnico in pista".

5° edizione della Pirelli Cup, per la prima volta in scena nel Cremona Circuit Photo by: Ideal Gomme Eventi

Il calendario però è frenetico e ricco di impegni, perché collaborate anche con la 12 Pollici Italian Cup. Inoltre siete presenti anche nel mondo delle salite...

"Anche nel campionato 12 Pollici Italian Cup garantiamo assistenza tecnica in un contesto che vede al via oltre 280 iscritti su svariate categorie: un modo diretto per far conoscere e testare l’efficacia delle nuove coperture Diablo SBK in un campionato ormai storico, ma con dinamiche diverse dal CIV Junior. In collaborazione con il Motoclub Spoleto, siamo anche assistenza tecnica ufficiale nel CIVS, il Campionato Italiano Velocità in Salita, che vede al via piloti di ogni nazione e di ogni età".

Siete presenti anche a fiere come EICMA e Motor Bike Expo, ad ulteriore riprova del fatto che la partnership con Pirelli è sempre più solida...

"C'è una stretta collaborazione con Pirelli, per la quale cerchiamo di dare il massimo rendendoci disponibili per qualsiasi sfida. Siamo cresciuti, abbiamo un bagaglio culturale nel Racing di oltre 12 anni e ancora la voglia di crescere e di fare bene il nostro lavoro. Un lavoro professionale, ben curato, ponendo la massima attenzione a tutti i nostri clienti".

Possiamo dire che disponete di un personale qualificato, sempre attento, che non lascia mai nulla al caso...

"Ci piacciono le sfide, l'impegno, la determinazione nel raggiungere gli obiettivi che ci poniamo, e ogni volta raggiunti, rimetterci in gioco per rincorrerne di nuovi. Crediamo nello sport con una partecipazione diretta, sia come veicolo promozionale, ma soprattutto di crescita. Abbiamo creduto nelle competizioni quando tutti lasciavano il campo per la mancanza di riscontri commerciali, sbaragliando la concorrenza con un nuovo modo di organizzare le corse motociclistiche e gli eventi correlati, offrendo ai nostri piloti e al pubblico ciò che non avevano mai riscontrato altrove: professionalità ai massimi livelli e prodotti al top. I risultati e i numeri ci danno ragione e ci spronano a proseguire sulla strada sin qui intrapresa".

Pirelli Cup 2022 - 5-6° Round, Autodromo del Mugello Photo by: Pirelli

Ma dove nascono la passione e la competenza di Idealgomme?

"Dall'impegno di nostro padre, e dalla Sua capacità di credere nelle possibilità di espansione e crescita. Io e Andrea, mio fratello, siamo cresciuti con il suo esempio e con l'attenzione che ha sempre posto nel lavoro e nel legame profondo e sincero con il nostro territorio. Fabriano è la nostra culla e dalle nostre radici ha saputo infonderci l'entusiasmo tipico dei nostri concittadini e il senso di sacrificio e del lavoro duro unica via per ottenere dei risultati. Abbiamo sempre creduto nelle possibilità di espansione e di crescita del mondo del pneumatico, ma è importante essere capaci di una continua evoluzione e di ascolto dei propri clienti per captarne ogni necessità".

Tutto questo però non sarebbe possibile senza l'aiuto di alcuni partner preziosi, alcuni diventati ormai storici per voi...

"Un ringraziamento doveroso a tutti i nostri partner storici come Cepitaas, azienda leader nei sistemi anticendio, Resett Engineering, leader mondiale per la produzione di filtri al carbone per cappe, Adriatica Chiusure, leader per la progettazione e realizzazioni di coperture agricole e industriali, Metaldesi, leader per la lavorazione dell'acciaio inox e nel taglio laser, Edaform e Deafos, leader nella formazione per su materie riguardanti la salvaguardia del lavoro, Cav Aldo Ilari, impresa edile stradale con grandi appalti nella zona delle marche, Emp, azienda leader nella costruzione di Sistemi di iniezione a canale caldo per stampi di materie plastiche, Omega servizi ind.li e Informinds, che ci cura tutto il panorama social comunicazione e siti. Un grazie anche a tutti ipartner dell'Hospitality come l'altissima qualità fornita dall'azienda Tittarelli Food di Falconara, dove acquistiamo tutto il buonissimo cibo per l'Hospitality, ancora Tenuta Cesaroni che ci fornisce i buonissimi vini da loro prodotti, Bee Drunks per il beverage, la Buonissima Birra Flea di Gualdo tadino... tutte queste buonissime bontà che portiamo direttamente in circuito".

4° Round Pirelli Cup - Autodromo di Vallelunga Photo by: Pirelli