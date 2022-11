Pirelli Cup protagonista anche ad EICMA 2022

Carica lettore audio

Si conclude anche per quest’anno, con un inaspettato successo di pubblico ed espositori la più grande kermesse mondiale dedicata al mondo delle due ruote.

L’EICMA 2022 è tornata ai fasti di un tempo dopo un biennio interlocutorio, dovuto al protrarsi della situazione pandemica, ed ha visto molte delle grandi Case tornare ad esporre i prodotti e le novità per il 2023: Ducati, Honda, Yamaha, Suzuki e Kawasaki, solo per citarne alcune hanno scelto la fiera milanese per la presentazione dei propri modelli di punta, esponendo anche molte delle moto protagoniste dei vari campionati, dalla MotoGP al Civ, dalla velocità al motocross fino ad arrivare ai modelli per l’utilizzo quotidiano.

Grande attenzione da parte di tutte le case produttrici alla mobilità elettrica ed alle produzioni eco-friendly rese ancor più appetibili a causa della congiuntura energetica ed economica.

Lodevole l’iniziativa di dedicare uno spazio alle start-up che ha permesso a molti giovani espositori di pubblicizzare le proprie idee ed i propri brand in un contesto internazionale non solo virtuale ma anche fisico.

Idealgomme Eventi ed Adriatica Racing non potevano mancare a questo appuntamento che segna, per il settore racing in pista, un virtuale trade union tra la stagione appena conclusasi e quella che si sta definendo: ospiti del partner in comunicazione, il mensile Superbike Italia, hanno avuto l’opportunità di incontrare molti team e piloti che sono o saranno protagonisti della nuova stagione della Pirelli Cup, che si preannuncia ricca di novità.

Allo stand della Federazione Motociclistica è stato definito quello che sarà il calendario delle gare 2023: la PIRELLI CUP - 6° EDIZIONE si svolgerà in 6 weekend, di cui 4 nel contesto della Coppa Italia Velocità e 2 nella Coppa Fmi, a Cremona il 23 luglio ed al Mugello il 27 agosto.

Durante la settimana saranno pubblicati sui canali web ufficiali (sito Pirelli Cup, Instagram e Facebook) i moduli di iscrizione, quote e modalità di pagamento e le novità della stagione 2023 (in fase di approvazione)

Molti i volti nuovi che si cimenteranno nel Trofeo, spinti dalla voglia di competere nel campionato di riferimento dei monomarca italiani; prestazioni, sicurezza, suddivisione in categorie di esperienza, il format esclusivo della superpole, visibilità mediatica su web e pubblicazioni del settore, e un Pirelli Village che da sempre è il punto di incontro e relax di piloti ed addetti ai lavori nel paddock sono i punti di forza.

Il sempre maggior seguito del Campionato porterà grosse novità anche nei partner tecnici per il 2023: dal rinnovo della collaborazione con i marchi Shoei, Irc, Magigas, Xforte, 666 Carbon fino alla nuova collaborazione con ZetaSassi, azienda parmense leader nella protezione e tensione della trasmissione.

Ma le novità non si finiscono qui visto l’interessamento verso il campionato di alcuni dei marchi più blasonati nel mondo delle competizioni con i quali si stanno definendo modalità e tipologia di collaborazione per la prossima stagione, il tutto per dare ai piloti ed ai team il meglio per quanto riguarda componentistica racing e materiali di consumo.

Un sentito grazie ai partner che hanno seguito la Pirelli Cup durante questa lunga stagione e che la supporteranno nella prossima:

I main sponsor: Cepi Taas, Resett Engineering, Adriatica Chiusure

I partner: Edafos, Emp, Omega Servizi Industriali, Deaform, Metaldesi, Informinds e Cavalier Aldo Ilari

I partner tecnici: Shoei, Xforte, Irc, Magigas, Gullyarcing, Promoracing e 666carbon

I partner in comunicazione: Superbike Italia, Marco Benedetti, Agenzia 31 Gripdetective e Motorsport.com

Vi aspettiamo tutti al MBE a Verona, dal 27 al 29 gennaio, ultimo atto della stagione 2022 durante il quale saranno celebrati i protagonisti della Pirelli Cup appena conclusa.

State connessi ai canali social per conoscere tutte le novità di quella che sarà la nuova Pirelli Cup 2023!

