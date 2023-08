Pirelli Cup | Il round del Mugello segnato da una tragedia Un incidente purtroppo fatale ha scosso ed ammutolito il paddock del Circuito del Mugello, in quella che doveva essere la conclusione di un weekend di sport e divertimento: negli ultimi giri, per cause ancora in fase di accertamento, tre piloti sono stati coinvolti in una caduta, in uno dei punti più veloci del circuito.

Di: Redazione Motorsport.com Per uno dei tre centauri le condizioni sono sembrate subito molto gravi e, nonostante l'immediato intervento del personale medico, purtroppo fatali. La manifestazione è stata giustamente annullata in forma di rispetto per la tragedia avvenuta: tutti i piloti e lo staff della Pirelli Cup si stringono attorno alla famiglia ed agli amici del pilota così drammaticamente venuto a mancare all'affetto dei suoi cari. In questa circostanza drammatica, passa ovviamente in secondo piano tutta la parte sportiva della manifestazione che come da tradizione ha visto la Pirelli Cup Superpole come main event della competizione: daremo solo una scarna cronaca dei risultati sportivi. Qualifiche: la classe 600 ha visto nelle prove cronometrate il dominio di Simone Corsi del team Altogo davanti ad Armando Pontone e Matteo Ripamonti, con Bryan D'Onofrio primo tra gli iscritti al trofeo. La superpole ha ribadito le prime due posizioni con Edoardo Aquilano che ha scalzato dalla prima fila virtuale Ripamonti. La classe 1000 ha visto nelle qualifiche ufficiali la prestazione superba di Lorenzo Petrarca che si è temporaneamente insediato nella prima posizione, seguito da Doriano Vietti Ramos e dalla wild card d'eccellenza Matteo Baiocco. La superpole ha stravolto i valori evidenziati durante le qualifiche, facendo emergere l'esperienza di Matteo Baiocco che ha abbattuto la barriera dell'1'52" davanti a Vietti Ramus ed al giovanissimo Petrarca. Purtroppo anche la cena di gala di sabato sera, all'hospitality Pirelli Cup passa in secondo piano davanti all'immane tragedia. Ci limitamo a ringraziare Galfer ed il partecipato briefing con la gradita presenza dell'Iridato Marco Melandri, Berardino Lanza di Cepi Taas, Massimiliano Lori di Resett Engineering, Michele di Santero, Mirko Gradassi di Galfer, Giorgio Giampiccolo di Uniquepels, Umberto Gagliardi, Bee Drunk e Tittarelli food che hanno permesso la perfetta riuscita dell'evento. Tra un mese, a Misano ultima tappa di questo campionato ed un tributo a chi ha pagato a così caro prezzo la passione per questo sport. Pirelli Cup Round 5 Autodromo del Mugello Photo by: Ideal Gomme Eventi