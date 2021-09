Pirelli Cup: Castellini e Bernardi sono i campioni 2021

Final Round per l’edizione 2021 della Pirelli Cup nel circuito Marco Simoncelli di Misano Adriatico in quella che è stata la fantastica conclusione di una lunga stagione sportiva all’insegna della velocità.

Le classifiche erano ancora tutte da definire e, grazie al gioco degli scarti che ha reso carico di suspence e di adrenalina questo finale di campionato, le gare di sabato e domenica si sono rivelate avvincenti fino alla bandiera a scacchi.

La classe 600 vedeva Niccolò Castellini del team SpeedOne in vantaggio sul giovanissimo Nicola Chiarini del team Black racing, sull’alfiere del team NTR Lorenzo Petrarca e Fabrizio Lai, portabandiera del team Speedybike in quarta posizione in campionato.

La gara del sabato ha decretato la vittoria di Lai, davanti a Castellini e Petrarca; punti utili soprattutto a Castellini che ha così potuto festeggiare in anticipo il titolo di Campione Pirelli Cup 2021.

Nella 1000 la classifica era molto più fluida, complice la caduta di Bernardi nella prova del Mugello.

Perotti e Velini avevano possibilità di scavalcarlo in testa alla classifica; la gara sprint del sabato però ha permesso al pilota del team Nuova M2R di allargare il gap di punti, pur non avendo la certezza matematica del successo; certezza che è arrivata domenica, dove ci sono volute addirittura due gare per decretare il successo in campionato di Alex Bernardi.

Perotti del team MC7 ha comunque concluso sul gradino più alto del podio quest’ultima prova; ottima terza posizione per Doriano Vietti Ramus.

Sempre ottimo ed efficiente il racing service Pirelli Cup Idealgomme Eventi, che oltre alla parte puramente tecnica ha offerto ai team ed ai piloti del trofeo Pirelli Cup un’hospitality di prim’ordine.

Un ringraziamento particolare a Berardino Lanza, Antonio Cerra, Daniele Camicia e Rosario Forte e Fabien Narizuka country manager di Shoei per il supporto costante in campionato.

Ma la stagione non è ancora finita: stiamo organizzando una fantastica serata di gala per omaggiare piloti di tutte le categorie in modo piu’ spettacolare di quanto la pioggia torrenziale di Misano ci abbia permesso: sarà un momento per incontrarci di nuovo e per fare il punto sulla stagione 2022 che vedrà moltissime novità nel format del nostro bellissimo campionato.

Pirelli Cup Round 7-8: Autodromo di Misano Adriatico Photo by: Pirelli