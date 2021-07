Pirelli Cup: a Misano Adriatico i round 4 e 5 della stagione

Si preannuncia un lungo, lunghissimo doppio appuntamento per gli amanti della velocità per i prossimi weekend al circuito Marco Simoncelli di Misano Adriatico in questo rovente fine luglio con dapprima la Coppa Italia e a seguire il CIV, con finalmente la possibilità di avere il pubblico in presenza direttamente sugli spalti.

Nel rispetto delle normative e della sicurezza di tutti, sarà bellissimo poter finalmente risentire il calore del pubblico e degli appassionati, degli applausi e della sportività che da sempre accompagna gli spettatori del motosport.

La Pirelli Cup esordisce finalmente per questo 2021 sul circuito romagnolo con due round che saranno infuocati dal punto di vista sportivo con la rincorsa ai leader di classifica Alex Bernardi e Niccolò Castellini e la presenza di molte wild cards in entrambe le classi.

Idealgomme Eventi sarà presente con tutte le strutture a partire da mercoledì 21, lounge bar, hospitality e Racing Service a completa disposizione per tutti i piloti, i team e addetti ai lavori per garantire un servizio completo a 360 gradi.

La parte ricettiva vedrà la presenza di due eccellenze marchigiane: Cesaroni, che proporrà la degustazione dei propri vini durante una serata in cui sarà possibile assaporare anche i prodotti del territorio fabrianese e Tittarelli food che fornirà le materie prime di eccezionale qualità al nostro chef Chantal; il servizio e le preparazioni da ristorante stellato saranno come sempre un punto di forza del nostro servizio ristorazione.

Il racing service sarà operativo da mercoledì sera, in vista della giornata di free practice: temperature ed asfalto metteranno a dura prova le coperture SCX, mescola scelta per questo doppio appuntamento e che garantiranno performances di altissimo livello fondamentali per i piloti che ambiscono alla vittoria finale.

Grande novità, la presentazione dei nuovi prodotti Pirelli dedicati alla bici, molto utilizzata ed apprezzata anche dai piloti che spesso la utilizzano in preparazione ed allenamento in vista delle gare.

Anche per questo doppio appuntamento prime prove di qualifica già dal venerdì pomeriggio con la Q1, sabato mattina Q2 a cui seguirà la gara sprint del pomeriggio. Gran finale domenica con gara due.

Siamo pronti, carichi e non vediamo l’ha di rivederci in pista. Scaldiamo i motori è di nuovo tempo di Pirelli Cup!