Tragedia al Mugello: muore un pilota nella Promo Racing Cup

Ancora una volta il Trofeo Amatori ci mette di fronte alla cruda realtà del motociclismo, questa mattina l’Autodromo del Mugello è stato teatro di un tragico incidente in cui ha perso la vita uno dei piloti che partecipava alla Promo Racing Cup nella categoria Trofeo Amatori 1000.

Le informazioni non sono ancora certe, la dinamica dell’incidente è ancora da chiarire, ma sarebbe avvenuto un contatto fra tre piloti nel tratto finale del rettilineo principale durante la gara del Trofeo Amatori 1000. Due piloti sono stati feriti gravemente e trasportati all’ospedale Careggi di Firenze in elisoccorso ma non sarebbero in pericolo di vita. Un terzo pilota ha invece perso la vita nonostante i soccorsi tempestivi sul posto.

Per motivi di privacy, non è ancora stata resa nota l’identità del pilota deceduto. Anche lui, come gli altri due, è stato portato d'urgenza all'ospedale, dove è stato dichiarato il decesso per le ferite riportate nel tragico incidente. Il weekend di gara, organizzato da Promo Racing e valido come evento della Coppa FMI per motociclisti non professionisti e che comprendeva il trofeo Yamaha R7 Cup e Pirelli Cup tra gli altri, è stato annullato dopo che tutte le attività della domenica sono state cancellate.

La redazione di Motorsport.com si stringe attorno alla famiglia, al team del pilota deceduto e porge le più sentite condoglianze.