Tragedia nelle moto: muore Luca Salvadori in un incidente nell’IRRC

Il motociclismo è uno sport che regala emozioni, adrenalina e voglia di vivere, ma a volte offre il suo lato oscuro e presenta il conto: l’Italia oggi si è svegliata con la notizia della morte di Luca Salvadori, pilota che ha corso nel CIV, in MotoE e che era impegnato in una gara dell’Europeo road race sul circuito stradale di Frohburg. Lì ha avuto un incidente in qualifica, ma non ce l’ha fatta nonostante gli immediati soccorsi e il ricovero in ospedale.

In questo periodo si stava dedicando alle gare su strada e proprio questo fine settimana era impegnato a Frohburg, dove da oltre 60 anni si svolge un evento tradizionale che vede correre le classi Supersport e Superbike dell’IRRC (International Road Racing Championship). Nella qualifica di ieri sera, il tedesco Didier Grams è caduto nella curva veloce di fronte al paddock e anche Luca Salvadori è rimasto coinvolto nell’incidente. Inutili i soccorsi, è morto in ospedale per le ferite riportate.

Le voci avevano iniziato a circolare nella prima mattina di oggi, ma poi è stata trovata la conferma, ufficializzata anche dal team Broncos, con ui correva nel National Trophy 1000, campionato di supporto del CIV: “Con infinito dolore annunciamo la perdita del nostro Luca Salvadori. In seguito ad un incidente avvenuto sul circuito stradale di Frohburg, i molteplici traumi subiti non gli hanno permesso di resistere e ci ha lasciati. Esprimiamo il nostro profondo cordoglio e ci uniamo attorno ai famigliari”, si legge nella nota diffusa dal team.

Salvadori, classe 1992, era un volto noto ai giovani e agli appassionati di motociclismo, che seguivano con piacere i video che realizzava per il suo canale YouTube. Accanto alla vita da pilota, Luca aveva intrapreso la strada del videomaker, creando video in cui raccontava storie, commentava le gare del mondiale e trasmetteva la sua esperienza in pista attraverso i video che realizzava e montava.