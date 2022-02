Motociclismo in lutto: Jakub Gurecky muore in allenamento

Carica lettore audio

L’entusiasmo della ripartenza dell’azione in pista e la felicità nel riaccendere i motori lasciano spazio oggi al dolore e al lutto. Jakub Gurecky è venuto a mancare a seguito di un incidente mortale. Il campione in carica della Northen Talent Cup non ce l’ha fatta e muore a soli 16 anni a causa delle ferite riportate durante un incidente mentre si allenava con la sua Ohvale.

Gurecky avrebbe dovuto esordire nella Red Bull Rookies Cup proprio quest’anno ed era uno dei piloti che suscitava un grande interesse. Il giovane pilota ceco era infatti considerato un enorme talento, e si pensava potesse avere un futuro brillante nelle due ruote. Nella sua ultima stagione nella Northen Talent Cup aveva conquistato quattro successi e cinque podi (due secondi e tre terzi posti), arrivando a vincere il titolo con la KTM del team JRT Brno Circuit.

Il destino però ha deciso in maniera diversa e ancora una volta il motociclismo fa i conti con la sua dura realtà che troppe volte lo ha colpito negli ultimi tempi: Gurecky è solo l’ultimo in ordine cronologico. Prima di lui, nel 2021 le due ruote hanno pianto la scomparsa di Jason Dupasquier, pilota Moto3, di Hugo Millan, impegnato nel CEV, e di Dean Berta Vinales, che correva nel mondiale Supersport 300.

La notizia della morte di Jakub Gurecky è apparsa sul suo stesso profilo social, in cui il messaggio viene riportato in prima persona. Un modo struggente di raccontare quanto accaduto, con una foto in bianco e nero e una didascalia in ceco che recita: “Amici, sono stato molto felice di essere qui con voi, mi è piaciuto molto, anche se è stato solo per un breve periodo, solo 16 anni. I sogni che avevo si sono avverati. Divertitevi e pensate a me qualche volta”.

Tutta la redazione di Motorsport.com si stringe attorno alla famiglia, agli amici e al suo team, porgendo le più sentite condoglianze.