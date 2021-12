Max Biaggi da record: a oltre 455 km/h sulla Voxan Wattman elettrica

Gli anni passano, ma la passione per la velocità sembra non scemare mai in Max Biaggi. Lunedì, il "Corsaro" ha aggiunto una nuova impresa al suo curriculum, diventando il detentore del record di velocità su una moto elettrica.

In sella ad una Voxan Wattman, moto che monta la stessa powertrain della Mercedes e della Venturi di Formula E, è riuscito a toccare addirittura i 455,737 km/h al Kennedy Space Center in Florida. Una velocità che gli ha consegnato il primato per quanto riguarda le moto elettriche parzialmente carenate sotto i 300 kg.

Questo valore è stato calcolato in base ai regolamenti FIM, ovvero sulla distanza di un chilometro in direzioni opposte e con partenza lanciata, con le due "sparate" che dovevano essere comprese in un periodo non superiore alle due ore.

I 455,737 km/h sono quindi la media delle velocità registrate nei due tentativi, ma in valori assoluto il centauro romano è andato anche oltre: la top speed toccata è stata infatti di 470,257 km/h. Una velocità mostruosa se pensiamo che già impressionavano i 362,4 km/h raggiunti dalla MotoGP in questa stagione.

Questo comunque è solo uno dei primati stabiliti all'inizio di questa settimana, anche se probabilmente è il più ambizioso. La lista completa infatti ne comprende la bellezza di 21. Nel video qui sotto, potete vedere la realizzazione di questa grande impresa.