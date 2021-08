Ideal Gomme Eventi divisa tra Mugello e Magione nel weekend

Nel circuito toscano era in programma l'atteso quinto round del CIV: Idealgomme Eventi ha fornito assistenza tecnica ai piloti del motoclub Adriatica Racing impegnati nei vari trofei. Come sempre molto apprezzata la doppia hospitality Pirelli Cup, sia nella sua parte dedicata alla cucina, con le strepitose pietanze della chef Chantal, sia nella parte dedicata al beverage con il caffè Poli, birra Flea e una nuova zona cocktail.

Particolarmete apprezzata la qualità delle materie prime, fornite da Tittarelli food, storica azienda marchigiana che fa della qualità dei propri prodotti il suo cavallo di battaglia.

Un sentito ringraziamento agli sponsor intervenuti, in modo particolare a Berardino Lanza, patron di Cepi Taas che ha voluto presenziare a questo importante evento.

All'autodromo dell'Umbria invece andava in scena la terza tappa del meeting Epoca in pista che ha visto una nutrita schiera di partecipanti prendere il via nelle oltre 15 categorie in gara. Gara doppia che ha visto i piloti affrontare condizioni meteo variabilli, compresa la pioggia di sabato.

Una piccola pausa e poi il gran finale della Pirelli Cup che all'autodromo di Misano il 25 e 26 settembre, vedrà la conclusione di questo fantastico campionato, con due gare che si preannunciano tiratissime con i titoli ancora da assegnare.

