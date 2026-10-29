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Ducati scrive la storia a Suzuka: è il primo costruttore non giapponese a conquistare il titolo nazionale Superbike

Ryo Mizuno, in sella alla Panigale V4 R del SDG Ducati Team Kagayama, si laurea Campione dell'All Japan Road Race Championship con 8 vittorie su 10 gare disputate. Ducati è il primo costruttore non giapponese nella storia a conquistare il titolo nella massima categoria del campionato nazionale di velocità.

Redazione Motorsport.com

Pubblicato: 29 ott 2026, 17:09

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Ducati diventa primo costruttore non giapponese a conquistare il titolo nazionale in Superbike

Foto di: Ducati Corse

Ducati scrive una nuova pagina nella storia delle competizioni su due ruote aggiudicandosi, per la prima volta, il titolo nell'All Japan Road Race Championship, il principale campionato nazionale giapponese di velocità, noto anche come Campionato Giapponese Superbike.

A firmare questo risultato è Ryo Mizuno, che in sella alla Panigale V4 R del SDG Ducati Team Kagayama si è laureato Campione della classe JSB1000, regalando alla Casa di Borgo Panigale un primato assoluto: mai prima d'ora un costruttore motociclistico non giapponese era riuscito a conquistare il titolo nella massima categoria del campionato nazionale.

Il titolo è arrivato sabato 24 ottobre nel circuito di Suzuka, dove Mizuno, grazie alla vittoria di Gara 1 dell'ultimo round, si è laureato matematicamente campione con una gara di anticipo. Il pilota giapponese ha dominato la stagione fin dalle prime tappe, vincendo 8 delle 10 gare in calendario.

Il successo in Giappone arricchisce il palmarès della Panigale V4 R, protagonista di una stagione ricca di successi nelle competizioni Superbike internazionali. In Asia, Hafizh Syahrin ha conquistato il titolo Asia Superbike per il secondo anno consecutivo, mentre Harrison Voight si è imposto nel Campionato Superbike d'Australia, davanti ad altri tre piloti Ducati. Anche in Europa la Casa di Borgo Panigale si è imposta nei principali campionati nazionali, vincendo il British Superbike (BSB) con Kyle Ryde e il Campionato tedesco EuroMoto Superbike con Lukas Tulovic. Questi successi si aggiungono al risultato più importante e prestigioso della stagione: il titolo mondiale Superbike, conquistato appena un mese fa da Nicolò Bulega con la Panigale V4 R nella massima competizione internazionale riservata alle derivate di serie, con 32 vittorie su 36 gare disputate e quattro secondi posti.

Lo storico traguardo raggiunto da Mizuno e Ducati in Giappone è stato festeggiato anche dalla rete dei concessionari della Casa di Borgo Panigale in Giappone che hanno avuto un ruolo importante durante la stagione. Ducati Hamamatsu, Ducati Sapporo e Ducati Kyoto hanno sostenuto il team Kagayama in qualità di sponsor, mentre Ducati Osaka East ha contribuito ad animare i principali appuntamenti del campionato attraverso spazi espositivi dedicati e iniziative di coinvolgimento degli appassionati, tra cui eventi Meet&Greet.

Per Ducati, le competizioni riservate alle moto derivate di serie rappresentano un pilastro fondamentale della propria attività sportiva, sia in Superbike sia in Supersport. In quest'ultima categoria, il 2026 ha portato importanti successi anche negli Stati Uniti, con la quarta vittoria consecutiva alla 200 Miglia di Daytona con Josh Herrin e il titolo MotoAmerica Supersport conquistato da Darryn Binder. A questi risultati si aggiunge, in Europa, il successo di Luke Stapleford nel Campionato Britannico Supersport.

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