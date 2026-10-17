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Ducati Panigale V4 2027: il riferimento della categoria si evolve

La nuova Panigale V4 migliora ulteriormente le prestazioni in pista, facendo registrare un vantaggio medio di 0"4 al giro a Vallelunga rispetto al modello precedente. Interventi su aspirazione, scarico e impianto di lubrificazione portano la potenza a 218 CV, migliorando l'efficacia agli alti regimi col limitatore portato ora a 15.000 giri/minuto.

Redazione Motorsport.com

Pubblicato: 17 ott 2026, 16:16

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Ducati Panigale V4S 2027

Foto di: Ducati Corse

Acquistare una Panigale V4 significa fare propria l'eredità di quasi quarant'anni di successi, evoluzioni e innovazioni che hanno scritto la storia delle superbike. Una storia che nessun altro brand al mondo può vantare in questo segmento, fatta di sette generazioni di supersportive, protagoniste di gare epiche e guidate dai piloti più amati del Mondiale delle derivate dalla serie, culminata nel dominio del Mondiale 2026 con Nicolò Bulega.

Per realizzare la Panigale V4 MY27 Ducati ha lavorato su ogni singolo dettaglio che contribuisce a migliorare le prestazioni, così come fa nelle corse. Sfruttando l'esperienza maturata nelle competizioni, dove la superbike Ducati di settima generazione ha conquistato al debutto il titolo mondiale e diversi nazionali piloti e costruttori*, la Casa di Borgo Panigale ha sviluppato la V4 per farla diventare ancora più veloce ed efficace in pista.

Ducati è intervenuta su motore, aerodinamica, ciclistica ed elettronica, affinando ogni area della moto con un unico obiettivo: aumentarne il potenziale e consentire al pilota di sfruttarlo ancora meglio. Il risultato è una Panigale V4 più performante, più intuitiva e più accessibile nella guida al limite.

Il Desmosedici Stradale raggiunge i 218 CV (+2 CV) grazie a interventi che ne migliorano la capacità di respirare e riducono gli attriti meccanici. L'adozione di una rapportatura finale più lunga e di un limitatore innalzato di 500 giri nelle marce dalla seconda alla quinta permette inoltre di sfruttare meglio la potenza agli alti regimi, aumentando la velocità massima e riducendo il numero di cambi marcia necessari per ogni giro di pista.

Parallelamente, Ducati ha migliorato il comportamento dinamico della moto nelle fasi più critiche della guida sportiva – frenata, inserimento, percorrenza e uscita di curva – introducendo novità ciclistiche ed elettroniche.

L'efficacia dell'intero pacchetto trova conferma nei test effettuati sul circuito di Vallelunga, dove la nuova Panigale V4 ha registrato un miglioramento medio di 4 decimi al giro rispetto al modello precedente. Molti dei contenuti presenti sulla Panigale V4 MY27 sono stati testati e validati anche in gara dai piloti Ducati nella Lenovo Race of Champions 2026, contribuendo a un miglioramento di 0,7 secondi del precedente record (1'35”051) con la Pole Position firmata da Nicolò Bulega (1'34”386).

Un risultato che assume ancora maggior rilievo alla luce del notevole salto prestazionale compiuto dalla prima “7G”, capace di migliorare di un secondo il record in qualifica della generazione precedente in occasione dell'edizione 2024 della Race of Champions.

La nuova Panigale V4, nella versione S, entra inoltre a far parte del programma Ducati Factory Made, offrendo livelli di personalizzazione che nessun altro brand di moto al mondo può offrire. È infatti possibile scegliere tra 11 diversi colori, di cui 5 direttamente dal programma Ad Personam di Automobili Lamborghini, 2 livree e una gamma di accessori omologati installati direttamente in fase di produzione, permettendo così a ogni Ducatista di configurare la Panigale V4 dei propri sogni.

Ducati Panigale V4S 2027

Foto di: Ducati Corse

Motore Desmosedici Stradale più potente ed efficiente

Il cuore della nuova Panigale V4 S rimane il Desmosedici Stradale, il motore che rappresenta il più diretto collegamento tecnologico tra le supersportive Ducati di produzione e l'esperienza maturata in MotoGP. Per il Model Year 27, gli interventi si concentrano sull'ottimizzazione dell'efficienza complessiva del propulsore attraverso un impianto di scarico rivisto, una nuova presa d'aria dalla maggior portata (+0,6% a 300 km/h) e un circuito di lubrificazione ricalibrato per ridurne gli assorbimenti.

Queste modifiche consentono di incrementare la potenza massima fino a 218 CV (+2 CV) nella configurazione omologata Euro5+, concentrando il beneficio soprattutto tra i 12.000 e i 14.000 giri/minuto, con un picco superiore di +3,5 CV a 13.000 giri/minuto. Il vantaggio concreto è una spinta ancora più efficace nelle fasi decisive del giro, quando ogni decimo di secondo dipende dalla capacità di accelerare con maggiore intensità e continuità.

A questo miglioramento si aggiunge, alle alte velocità, l'incremento dovuto alla nuova presa d'aria, che arriva ad offrire ulteriori 1,3 CV a 300 km/h.

Per sfruttare al meglio il maggiore potenziale del motore, Ducati ha adottato una rapportatura finale più lunga (17/42 invece che 16/41) e innalzato il limitatore fino a 15.000 giri/minuto dalla seconda alla quinta marcia, come già avveniva in sesta. Questa soluzione permette di ottenere una velocità massima più elevata e rimanere più a lungo nel rapporto ottimale, riducendo il numero di cambi marcia e consentendo al pilota di concentrarsi maggiormente sulle traiettorie e sulla guida. A Vallelunga questo si traduce in due cambi marcia in meno nell'arco di un giro completo.

Per chi desidera la massima espressione della performance in pista è disponibile anche il nuovo scarico completo Akrapovič Full Racing Exhaust PRO, che aggiunge ulteriori 11 CV e 7 Nm di coppia riducendo contemporaneamente il peso della moto di 6,6 kg. Il beneficio per il pilota è una moto ancora più efficace in accelerazione, più reattiva nei cambi di direzione e più vicina alle prestazioni di una vera moto da competizione.

La maggior resistenza aerodinamica determinata dalla nuova presa d'aria viene compensata dal nuovo profilo delle ali, caratterizzate da endplates maggiorate più efficienti.

Ducati Panigale V4 2027

Foto di: Ducati Corse

Ciclistica: più feeling, più grip, più velocità in percorrenza

Quando si lavora su una moto già ai vertici della categoria, i miglioramenti più significativi nascono dall'affinamento dell'equilibrio complessivo. Per la nuova Panigale V4 S gli ingegneri Ducati hanno quindi concentrato il lavoro sulla capacità della ciclistica di sfruttare gli pneumatici agli angoli di piega più elevati.

L'intervento principale riguarda il Front Frame, la cui rigidezza laterale è stata ridotta del 12%, migliorando la capacità di mantenere il pneumatico a contatto con l'asfalto agli angoli di piega più elevati. Per il pilota il risultato si traduce in maggiore grip all'anteriore, un feeling più preciso in inserimento e una migliore capacità della moto di chiudere la traiettoria verso il punto di corda. Questo, a sua volta, significa poter mantenere una maggiore velocità di percorrenza e anticipare l'apertura del gas in uscita di curva.

Anche la nuova rapportatura finale contribuisce indirettamente al comportamento dinamico della moto. Determinando una riduzione dell'interasse di 8 mm, rende infatti la Panigale V4 S ancora più rapida nei cambi di direzione. Il beneficio per il pilota è una maggiore agilità nei tratti guidati che rende la moto più sfruttabile e meno impegnativa fisicamente.

La versione V4 S introduce inoltre nuovi semimanubri regolabili per l'uso in circuito. Sollevandoli di 10 mm si ottiene una posizione più rialzata, seguendo l'esempio dello sviluppo compiuto dalle MotoGP negli ultimi anni. In questo modo il pilota dispone di una leva più favorevole sullo sterzo, ottenendo un miglior controllo e un minore impegno fisico nei cambi di direzione e nelle frenate più lunghe e intense.

Ducati Panigale V4S 2027

Foto di: Ducati Corse

Elettronica

L'elettronica della nuova Panigale V4 S compie un ulteriore passo avanti trasferendo sulla moto di serie strategie di gestione che permettono al pilota di provare sensazioni e tecniche di guida sempre più vicine a quelle dei piloti ufficiali Ducati in MotoGP e Superbike.

La novità principale è il Dynamic Engine Brake, sistema che sostituisce il precedente Engine Brake Control e utilizza l'algoritmo DVO (Ducati Vehicle Observer) per modulare il freno motore in funzione del carico effettivamente gravante sullo pneumatico posteriore. Questo si traduce in un comportamento più prevedibile in ingresso curva, una maggiore stabilità durante la frenata a moto inclinata e una superiore confidenza nelle situazioni di guida al limite.

Accanto al Dynamic Engine Brake debutta il nuovo Race Brake Control, derivato direttamente dall'esperienza maturata sui modelli più esclusivi della gamma Ducati. Il sistema aumenta il contributo della ruota posteriore nella fase di decelerazione, consentendo di sfruttare in modo più efficace il grip disponibile.

Lavorando insieme, Dynamic Engine Brake e Race Brake Control permettono al pilota di sfruttare una potenza frenante sulla ruota posteriore normalmente alla portata dei soli professionisti. In questo modo è possibile ritardare il punto di staccata mantenendo velocità all'ingresso della curva e compiendo traiettorie più strette ed efficienti. La conseguenza è un sensibile incremento dell'efficacia sul giro, accompagnato da una sensazione di controllo e sicurezza per una platea molto più ampia di motociclisti.

Con il Model Year 27, la Panigale V4 diventa anche più versatile nell'uso stradale, grazie alla strategia Vehicle Hold Control (VHC), che semplifica le partenze in salita, e al Cruise Control ora di serie.

Ducati Panigale V4S 2027

Foto di: Ducati Corse

Personalizzazione

Per la prima volta la Panigale, con il modello V4 S, entra a far parte del programma Ducati Factory Made, che amplia le possibilità di personalizzazione direttamente in fase di produzione.

I Ducatisti possono scegliere tra undici differenti colorazioni, comprese cinque proposte dal programma Ad Personam di Automobili Lamborghini, oltre alle livree Corse e Performance. L'offerta comprende inoltre una selezione di componenti omologate montabili direttamente in fabbrica, tra cui i pacchetti Front Brake PRO e PRO+, la frizione a secco STM e le pedane regolabili. Il cliente riceve così una moto già configurata secondo le proprie preferenze, senza necessità di successive installazioni e con il vantaggio di una soluzione perfettamente integrata e validata da Ducati, mantenendo l'autenticità e la qualità garantite dalla produzione di Borgo Panigale.

Ducati Panigale V4 2027

Foto di: Ducati Corse

Disponibilità

La nuova Panigale V4 sarà disponibile nelle concessionarie europee della rete Ducati a partire da dicembre 2026. Nei mesi successivi, la distribuzione proseguirà nel resto dei paesi.

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