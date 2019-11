Dramma a Sepang: Munandar muore nell'Asia Talent Cup

La gara di sabato pomeriggio dell'Asian Talent Cup a Sepang si è conclusa in tragedia, con la morte di Afridza Munandar.

L'incidente è avvenuto nel corso del decimo giro alla curva 10 ed è stata immediatamente esposta la bandiera rossa. Le sue condizioni sono parse gravi da subito e Munandar ha ricevuto le prime cure mediche sul posto, prima di essere trasferito in elicottero all'ospedale di Kuala Lumpur.

Nonostante gli sforzi del personale medico del circuito e dell'ospedale, il 20enne purtroppo si è arreso alle sue ferite poco più tardi.

Munandar era uno dei protagonisti della serie, nella quale ha conquistato due vittorie nel 2019, oltre a due secondi e due terzi posti, che lo avevano fatto arrivare alla tappa conclusiva in lotta per il campionato.

Per quanto riguarda il proseguimento del weekend di gara, il coordinatore del campionato Alberto Puig ha avuto un incontro con i piloti, facendo decidere a loro se disputare gara 2 domani o meno. Alla fine i ragazzi hanno scelto di correre in memoria del collega scomparso, per il quale sarà anche celebrato un minuto di silenzio prima del via.

La FIM e la Dorna hanno espresso le loro condoglianze alla famiglia ed agli amici di Munandar, alle quali uniamo quelle della redazione di Motorsport.com.