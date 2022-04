12 Pollici Italian Cup: grande esordio per Idealgomme Eventi

Carica lettore audio

Oltre 280 piloti al via in questa manifestazione ormai da anni punto di riferimento in Italia nel mondo del 12 pollici; un paddock stracolmo di riders, tecnici e un pubblico numerosissimo hanno preso d’assalto il circuito pavese per questo primo, doppio appuntamento con la velocità su pista per Pitbike, Minimotard e MiniGP.

Il weekend ha visto l'esordio in pista di Idealgomme Eventi che ha puntato sul nuovissimo prodotto Pirelli Diablo Superbike, nelle misure 120/80 e 100/90 in mescola SC1.

I primi riscontri cronometrici sono stati entusiasmanti ed hanno evidenziato un grip straordinario e rilievi cronometrici di eccellenza, anche in assenza di una messa a punto ottimale, vista l'impossibilità da parte dei piloti di equipaggiare i loro mezzi prima di sabato, giorno pregara.

La nuova copertura Pirelli SBK quindi, sembra avere tutte le carte in regola per spostare gli equilibri del campionato nelle sue molteplici categorie.

"Le condizioni meteo variabili del weekend non hanno di certo aiutato i piloti nel trovare il setting perfetto", dice Luca Raggi di Idealgomme Eventi. "Ma molti team hanno puntato su questo nuovo prodotto da testare e utilizzare nel proseguo del campionato. Dalla prossima gara ci aspettiamo di ricevere i primi feedback dai vari team e cercheremo di essere presenti con ulteriori servizi sia per i piloti sia per il numeroso pubblico presente nella due giorni di gara".

Una settimana di riposo poi dal 20 aprile un tour de Force che ci vedrà impegnati su tre fronti in contemporanea: il primo Round della Pirelli Ccup a Cremona, dal 21 al 24 Aprile, il secondo appuntamento col Campionato Centrosud di Motard dal 23 al 24 Aprile e infine il grande evento del Mugello, in prima linea nell'organizzazione del primo Pirelli Day del 2022. Relax di Pasqua quindi, poi la stagione entra nel vivo.

12 Pollici Italian Cup 1 / 5 Foto di: Ideal Gomme Eventi 12 Pollici Italian Cup 2 / 5 Foto di: Ideal Gomme Eventi 12 Pollici Italian Cup 3 / 5 Foto di: Ideal Gomme Eventi 12 Pollici Italian Cup 4 / 5 Foto di: Ideal Gomme Eventi 12 Pollici Italian Cup 5 / 5 Foto di: Ideal Gomme Eventi