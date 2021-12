100 km dei Campioni: 41 big in gara al Ranch di Rossi

La scorsa settimana Jorge Lorenzo aveva regalato una succosa anticipazione, rivelando che sarebbe stato tra i partecipanti dell'edizione 2021 della 100 km dei campioni, gara di flat track diventata ormai una grande classica di fine anno che si disputa al Moto Ranch di Valentino Rossi.

E bisogna dire che per questa settima edizione, quella dell'anno del suo addio alla MotoGP, il "Dottore" ha deciso di fare le cose in grande, con un elenco iscritti di 41 piloti provenienti da pista e off-road, che fa venire veramente i brividi a scorrere tutti i nomi.

Basta pensare che, oltre al campione di Tavullia ed al maiorchino, sono altri sette quelli che hanno corso o lo faranno a breve in MotoGP: dell'elenco fanno infatti parte anche Alex Rins, Fabio Di Giannantonio, Iker Lecuona, Luca Marini, Marco Bezzecchi e Maverick Vinales.

Ma non mancano anche quelli che arrivano dalla SBK, su tutti Chaz Davies, che proprio come Valentino ha deciso di appendere il casco al chiodo alla fine di quest'anno. Ma anche un altro ex MotoGP come Tito Rabat e l'astro nascente Axel Bassani.

Molto nutrita anche la pattuglia di Moto2, della quale fanno parte Albert Arenas, Alessandro Zaccone, Augusto Fernandez, Celestino Vietti, Jake Dixon, Lorenzo Baldassarri, Niccolò Antonelli e Stefano Manzi.

Ma l'elenco è veramente nutrito di campioni di ogni specialità e per non fare torto a nessuno la cosa migliore da fare è citarli tutti. A completarlo, rigorosamente in ordine alfabetico, come pubblicato da Rossi sui suoi canali social, troviamo Alberto Surra, Alessandro Gramigni, Andrea Migno, Dennis Foggia, Elia Bartolini, Federico Fuligni, Filippo Farioli, Francesco Cecchini, Ivan Ortola, John McPhee, Kevin Mandredi, Kevin Zannoni, Luca Ottaviani, Marco Belli, Matteo Bertelle, Matteo Ferrari, Matteo Patacca, Mattia Casadei, Mattia Pasini, Stefano Nepa e Xavier Artigas.

L'appuntamento è per sabato 4 e domenica 5 dicembre, con questo parterre c'è da scommettere che lo spettacolo al Ranch non mancherà!

Azione di gara Photo by: Valentino Rossi