TCR Europe SIM Racing, ecco i primi sette piloti reali

Ad una decina di giorni dal primo round della TCR Europe SIM Racing Series, abbiamo già i primi nomi dei piloti reali iscritti al campionato virtuale.

La pandemia di Coronavirus ha costretto gli organizzatori del campionato turismo europeo a posticipare l'inizio di stagione, che ieri abbiamo appreso dovrebbe partire in settembre.

Nel frattempo, però, è nata l'idea di mettere a confronto i concorrenti con gli Esports, come ormai è divenuto di moda per tutte le categorie motoristiche, dunque ecco subito lanciato il progetto del TCR Europe virtuale, per il quale in sette hanno già dato l'ok.

A presenziare avremo gli ungheresi Dániel Nagy e Bence Boldizs; il primo è stato ingaggiato dal BRC Racing Team per correre con la Hyundai i30 N, mentre il secondo deve ancora rendere noto ufficialmente il suo programma.

Fra chi si era già iscritto al campionato vero e proprio troviamo Martin Ryba, portacolori del Brutal Fish Racing Team con la sua Honda Civic Type R, stessa vettura che utilizza il macedone Viktor Davidovski (PSS Motorsport).

Jack Young è invece la scommessa della Vuković Motorsport, che gli affiderà una delle due Renault Mégane R.S.

Un altro giovanissimo in azione sarà Lewis Kent, pronto a dire la sua con la Hyundai i30 N messa a punto dal team di famiglia, Essex & Kent Motorsport.

Infine ha confermato la sua presenza anche Abdulla Ali Al-Khelaifi, pilota supportato dalla Federazione del Qatar (QMMF) visto lo scorso anno a bordo della Cupra preparata dalla PCR Sport.

Il primo appuntamento con il campionato TCR Europe SIM Racing è fissato per il 2 maggio, con tracciato scelto che sarà quello di Spa-Francorchamps.