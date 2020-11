TCR Europe: la stagione 2021 si aprirà a Monza

La stagione 2021 del TCR Europe comincerà da Monza in ottobre, come rivelato dal nuovo calendario della serie turismo europea.

Il tracciato brianzolo resta una delle sette tappe che il promoter, Paulo Ferreira, ha voluto tenere nello stilare l'elenco della prossima annata.

L'appuntamento è per il weekend del 16-18 aprile, mentre restano due incognite per quanto riguarda il secondo round (previsto a maggio) e il sesto (a settembre).

In mezzo si andrà a Le Castellet, Zandvoort e Spa-Francorchamps, mentre il gran finale è previsto per l'8-10 ottobre in quel di Barcellona.

"Il 2020 verrà ricordato come una delle annate più difficili per il motorsport, viste le cancellazioni e i cambiamenti effettuati a causa del COVID-19 - ha detto Ferreira - Siamo molto contenti di aver trovato le piste che ci hanno consentito di svolgere una buona stagione, ma dobbiamo essere grati anche a tutti i concorrenti che si sono impegnati nella partecipazione, nonostante le complicazioni dovute ai protocolli di sicurezza".

"Ci siamo messi già all'opera per quanto riguarda la prossima stagione, in modo da avere un quadro della situazione che offrisse, come da tradizione, qualcosa di importante. Avremo sette weekend sulla maggior parte delle piste più importanti d'Europa, ma soprattutto posso confermare che non aumenteranno i costi".

TCR Europe - Calendario 2021

16-18 aprile - Monza

7-9 maggio – TBA

28-30 maggio - Paul Ricard

19-20 giugno - Zandvoort

23-25 o 29-31 luglio - Spa-Francorchamps

17-19 settembre – TBA

8-10 ottobre - Barcellona