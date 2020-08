TCR Europe: John Filippi ultimo rinforzo della Target Competition

John Filippi ha firmato con la Target Competition per correre nel TCR Europe la stagione 2020.

Il nativo della Corsica affronta una nuova avventura con la Hyundai i30 N, diventando compagno di squadra di Andreas e Jessica Bäckman nella serie che negli ultimi due anni lo ha visto guidare la Renault.

“Per me è una grandissima occasione correre con Target e guidare la Hyundai - ha dichiarato Filippi - Prima della pandemia, a febbraio, non avevo programmi per correre nel 2020 e quando mi hanno offerto l'opportunità non ho esitato. Dopo quattro giorni ero già in pista per svolgere dei test".

“Dopo pochi giri mi sono trovato subito a mio agio con la macchina, tutto il team ha fatto un grande lavoro durante i test. Sono molto professionali e mi hanno aiutato tanto visto che era da parecchio che non correvo. Quest'anno ci sono poche pause tra un weekend e l'altro, abbiamo sei eventi in tre mesi e bisognerà lavorare molto duramente per cercare di arrivare a podio il prima possibile. Tutti conoscono il potenziale della macchina, per cui dovrò darmi da fare per combattere per il vertice fin dal primo weekend di gara a Le Castellet”.