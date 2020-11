TCR Europe: Azcona e Filippi vincono a Jarama, Bennani è Campione

Mehdi Bennani si è laureato Campione 2020 del TCR Europe grazie alla Top5 di Gara 1 e al podio siglato in Gara 2 a Jarama, dove le condizioni meteo incerte hanno reso avvincente il finale di stagione.

Il pilota della Comtoyou Racing regala anche i punti al suo team per consentirgli di vincere il campionato dedicato alle squadre, mentre le due gare hanno visto imporsi Mikel Azcona e John Filippi con due ottime prestazioni.

Bennani (che mai ha vinto una corsa quest'anno!) beneficia anche del weekend nerissimo in cui è incappato il suo rivale Mike Halder, fuori per incidenti in entrambi i round e mestamente quarto alla fine nella graduatoria generale.

GARA 1: dominio di Azcona, disastro Mike Halder!

Azcona ha dominato il primo round sfruttando al meglio la Pole Position tenendo il primato al via, nonostante un insidiosissimo fondo umido che già alla prima curva ha visto Martin Ryba (Brutal Fish Racing Team) perdere il controllo della sua Honda Civic Type R centrando la Hyundai i30 N dell'incolpevole José Manuel Sapag (Target Competition), il quale ha poi toccato la Honda di Michelle Halder.

Lo slovacco si ritira, ma più avanti c'è anche un altro incidente che vede coinvolto il suo compagno di squadra Pepe Oriola, travolto dalla Hyundai di Jessica Bäckman alla curva 9 per via della sbandata in uscita dalla 8 della ragazza di Target Competition, finita nell'erba e impotente nell'evitare la collisione.

Safety Car in pista per ben 6 giri (lentezza paurosa dei commissari nel rimuovere le vetture!) e corsa che riprende al settimo passaggio con Azcona che spinge da subito - con rischiosissima sbandata - per guadagnare sulla Peugeot 308 di Teddy Clairet e la Hyundai di Mat'o Homola (BRC Racing Team).

Bennani si ritrova incalzato dalla Peugeot di Julien Briché (JSB Compétition), mentre alle loro spalle si accende un duello importante in chiave campionato perché Andreas Bäckman è all'apparenza più lento di Nicolas Baert, Franco Girolami e soprattutto Mike Halder, che nel frattempo si è sbarazzato della Hyundai di Dániel Nagy (BRC Racing Team) risalendo nono dopo una qualifica in qui non era andato oltre il 14° posto.

Al giro 9 ecco l'episodio chiave per le sorti del titolo: alla curva 1 Bäckman si difende bene dall'Audi di Baert, Girolami prova a prendere la linea esterna alle spalle del belga della Comtoyou, ma dietro di loro arriva Mike Halder, che in frenata perde il controllo della sua Honda; il tedesco del Profi Car Team "sbacchetta", si infila disperatamente all'interno di Girolami sperando di tagliare la curva ed evitare l'incidente, che però l'argentino della PSS Racing non riesce a mancare, mandando entrambe le Honda K.O.

Altra Safety Car e nuovo raggruppamento che vede Azcona perdere il vantaggio su Teddy Clairet, Homola, Bennani e Briché. Si riparte al giro 13 e lo spagnolo torna a scappare via, con Bennani che deve fare attenzione a Briché.

Nagy invece soffia la settima posizione a Baert, con Sami Taoufik che risale in decima posizione con l'Audi della Comtoyou Racing approfittando della poca intelligenza di Filippi, più concentrato ad attaccare Baert e quindi a spalancare la porta al rivale marocchino alle sue spalle.

Le ultime due tornate sono una passerella per Azcona, che vince ancora al volante della Cupra della Volcano Motorsport dopo la doppietta di Spa, e con ben 6"6 su Teddy Clairet. Homola completa il podio, Bennani si accontenta di un quarto posto che gli consente di balzare al comando della classifica di campionato con un +8 sul ritirato Mike Halder.

Briché completa la Top5 davanti ad Andreas Bäckman, Nagy, Baert e Daniel Lloyd, risalito dal fondo della griglia con la terza Honda del Brutal Fish Racing Team. Taoufik è decimo, Filippi con l'undicesimo posto tiene appese ad un filo le speranze di titolo essendo quarto a -33 dalla vetta (Baert è subito davanti a -30).

Punti anche per Jimmy Clairet, costretto a scattare dal fondo poiché la sua Peugeot è stata trovata sotto peso al termine delle Qualifiche, il debuttante Enrique Hernando con la 308 della SMC Junior Motorsport, Tom Coronel sulla Honda della Boutsen Ginion Racing e Sapag.

A bocca asciutta rimangono Fernando Navarrete con l'altra Peugeot della SMC, Evgenii Leonov (Cupra - Volcano Motorsport), colpito in avvio da Coronel, e Viktor Davidovski (Honda - PSS Racing Team).

Mikel Azcona, Volcano Motorsport, Cupra TCR Photo by: TCR media

GARA 2: Filippi trionfa in fuga, Bennani è Campione

In Gara 2 la pioggia ha subito rimescolato le carte per tutti, tranne che per il poleman della griglia invertita: Filippi è partito alla grandissima dalla prima casella dello schieramento, facendo subito vedere di avere un altro passo rispetto a tutti gli altri.

Bennani è stato autore di uno scatto fulmineo dalla sesta piazza, salendo subito terzo dietro a Filippi e Nagy, mentre nelle retrovie Michelle Halder è partita in larghissimo anticipo incappando nell'inevitabile Drive Through da scontare.

Male invece l'avvio di Baert, che dalla seconda fila si è ritrovato addirittura settimo. A beneficiarne sono stati Andreas Bäckman, Briché e Azcona, immediatamente a dare vita a lotte senza esclusione di colpi.

Nel frattempo, Mike Halder ha provato il disperato recupero dalla 18a casella portandosi a ridosso della Top10, fuori dalla quale è finito Taoufik al giro 2.

Azcona ha passato Briché entrando in Top5 al giro 4, al 5 ritiro con rientro ai box di Taoufik, ma soprattutto Mike Halder a muro in curva 8: Safety Car in pista e addio speranze di titolo per il tedesco, che ha pure avuto da ridire coi commissari.

Filippi si è visto annullare l'ampio vantaggio accumulato su Nagy, Bennani, Andreas Bäckman, Azcona, Briché, Teddy Clairet, Baert, Coronel e Girolami.

L'auto di sicurezza è uscita di scena al giro 8 e Filippi è tornato a dettare il passo. Briché si è di nuovo messo alle spalle Azcona, Baert è risalito settimo passando Teddy Clairet, facendo poi lo stesso con Azcona alla tornata successiva, nella quale l'incontenibile Briché ha infilato anche Andreas Bäckman per il quarto posto.

Bennani non ha opposto grande resistenza vedendo arrivare il francese di gran carriera all'11° giro, accontentandosi di un quarto posto che sarebbe comunque stato sufficiente per vincere il titolo.

Briché ha continuato l'ascesa scavalcando pure Nagy, che è apparso in crisi nera di gomme perché rapidamente ha dovuto mollare il colpo anche nei confronti degli altri.

Al giro 12 errore di Briché che va largo alla 11, Bennani ne approfitta per riprendersi la piazza d'onore, mentre Azcona supera Andreas Bäckman e Baert risale sesto. Nagy non riesce ad opporre resistenza a nessuno, ma al giro 15 finisce contro il muro della curva 4.

Non entra la SC, ma le bandiere gialle consentono a Filippi di stare comodamente tranquillo in prima posizione, andando a centrare il primo successo nella serie e chiudendo secondo in campionato.

Col secondo posto Bennani è sazio, avendo il titolo in tasca, il podio viene completato da Briché davanti al mai domo Azcona e Baert, che si porta a casa lo Yokohama Trophy terminando terzo in classifica piloti.

In Top10 vanno anche Andreas Bäckman, Coronel, Teddy Clairet, Davidovski e Jimmy Clairet (con un'altra bella rimonta dal fondo), mentre la zona punti annovera pure Homola, Lloyd, Sapag, Girolami e Michelle Halder.

TCR Europe - Jarama: Gara 1

TCR Europe - Jarama: Gara 2

TCR Europe - Classifiche Finali 2020