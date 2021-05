TCR Europe: Azcona domina Gara 1 allo Slovakia Ring

Mikel Azcona ha dominato il primo round del TCR Europe, che allo Slovakia Ring ha inaugurato la stagione 2021 con una bella corsa piena di sorpassi e azioni.

Il Campione 2018 della serie turismo continentale ha mostrato - se mai ce ne fosse stato bisogno - tutta la sua superiorità, come accaduto anche nelle apparizioni fatte durante la passata stagione. Partito dalla prima fila al fianco del poleman Tom Coronel, il portacolori della Volcano Motorsport non ha letteralmente avuto rivali, conducendo indisturbato per tutti i 10 giri al volante della sua Cupra Leon Competición.

Dal canto suo, Coronel ha invece sofferto parecchio sul passo gara, ritrovandosi invischiato fin dalla prima curva in duelli che alla fine l'hanno visto tagliare il traguardo quinto con l'Audi RS 3 LMS della Comtoyou Racing.

L'olandese ha provato a reggere il passo di Azcona, ma al giro 4 il suo compagno di squadra Nicolas Baert lo ha superato alla curva 1, imitato poco dopo sia da Dániel Nagy che da un incontenibile Niels Langeveld.

Nagy va a completare il podio con la Cupra Leon Competición della Zengő Motorsport, mentre lo sfiora soltanto Langeveld con l'esordiente Hyundai Elantra N preparata dalla Sébastien Loeb Racing. L'olandese è stato autore di una rimonta bellissima dalla 13a posizione in griglia, lottando inizialmente contro i compagni di squadra Mehdi Bennani e Felice Jelmini, per poi infilare via via tutti quelli che lo precedevano fino a ritrovarsi in scia a Nagy, che però lo batte per meno di 1" sotto la bandiera a scacchi.

Alle spalle di Coronel quinto abbiamo proprio Bennani, anche lui apparso in forma in questa prima uscita con la Elantra, mentre il ritorno di Dušan Borkovič si conclude con il settimo posto.

Il serbo della Comtoyou Racing partiva dalla quarta casella, ma la sua Audi si è trovata ruota a ruota con la Honda Civic Type R di Isirdo Callejas, che a sua volta ha toccato l'Audi di Klim Gavrilov alla sua sinistra.

Il russo del VRC Team si è intraversato e solo un miracolo ha evitato che venisse centrato da chi sopraggiungeva, con Callejas che ha tirato dritto vedendoselo sfilare davanti, e Borkovič costretto ad inchiodare per non travolgerlo, perdendo svariate posizioni.

Gavrilov si è ritirato subito, Callejas ha invece proseguito battagliando per la quinta posizione, ma una volta superato da Langeveld è finito larghissimo dopo la curva 1 andando nell'erba e saltando rovinosamente su un dosso; il pilota del Brutal Fish Racing Team si è salvato continuando, ma al penultimo giro Sami Taoufik lo ha raggiunto e centrato in pieno sulla posteriore sinistra, che si è staccata.

Fuori lo spagnolo, Taoufik rovina una bella rimonta dalle retrovie con la quarta Elantra della SLR prendendosi 30" di penalità, dunque ottavo si ritrova Jelmini, apparso il più in difficoltà del quartetto SLR armato della Elantra, dando spesso l'impressione di soffrire in staccata (frenate fumanti) e percorrenza curva (sempre in evidente sottosterzo) nonostante con grande grinta fosse riuscito ad affacciarsi al sesto posto già in partenza dal nono.

In Top10 c'è pure la Cupra León Competición di Evgenii Leonov (Volcano Motorsport), nella scia di Jelmini nel finale, con dietro le altre due Honda del Brutal Fish Racing Team condotte da Martin Ryba e da Jack Young; il pupillo della JAS Motorsport ha risalito la china e si è reso partecipe di un bel doppio sorpasso al terzo giro alla curva 10 per mettersi dietro la Honda di Viktor Davidovski (PSS Racing Team) e la Hyundai i30 N di Jáchym Galáš (Janík Motorsport), i quali sono 14° e 17°.

A punti vanno anche Franco Girolami con la seconda Honda della PSS e il duo del Team Clairet Sport, Sylvain Pussier (su Cupra) e Gilles Colombani (su Peugeot).

K.O. proprio i fratelli Clairet, Jimmy e Teddy, al volante delle loro Peugeot 308, e l'idolo locale Mat'o Homola (Janík Motorsport), già incappato in problemi al servosterzo della sua Hyundai i30 N in Qualifica.

TCR Europe - Slovakia Ring: Gara 1

Felice Jelmini, Sébastien Loeb Racing, Hyundai Elantra N TCR 1 / 44 Foto di: TCR Media Felice Jelmini, Sébastien Loeb Racing, Hyundai Elantra N TCR 2 / 44 Foto di: TCR Media Gilles Colombani, Team Clairet Sport, Peugeot 308 TCR 3 / 44 Foto di: TCR Media Gilles Colombani, Team Clairet Sport, Peugeot 308 TCR 4 / 44 Foto di: TCR Media Franco Girolami, PSS Racing Team, Honda Civic Type R TCR 5 / 44 Foto di: TCR Media Franco Girolami, PSS Racing Team, Honda Civic Type R TCR 6 / 44 Foto di: TCR Media Felice Jelmini, Sébastien Loeb Racing, Hyundai Elantra N TCR 7 / 44 Foto di: TCR Media Dániel Nagy, Zengő Motorsport, Cupra Leon Competición 8 / 44 Foto di: TCR Media Dániel Nagy, Zengő Motorsport, Cupra Leon Competición TCR 9 / 44 Foto di: TCR Media Dušan Borković, Comtoyou Racing, Audi RS 3 LMS TCR 10 / 44 Foto di: TCR Media Dušan Borković, Comtoyou Racing, Audi RS 3 LMS TCR 11 / 44 Foto di: TCR Media Dušan Borković, Comtoyou Racing, Audi RS 3 LMS TCR 12 / 44 Foto di: TCR Media Azione in pista 13 / 44 Foto di: TCR Media Azione in pista 14 / 44 Foto di: TCR Media Azione in pista 15 / 44 Foto di: TCR Media Jack Young, Brutal Fish Racing Team, Honda Civic Type R TCR 16 / 44 Foto di: TCR Media Isidro Callejas, Brutal Fish Racing Team, Honda Civic Type R TCR 17 / 44 Foto di: TCR Media Isidro Callejas, Brutal Fish Racing Team, Honda Civic Type R TCR 18 / 44 Foto di: TCR Media Isidro Callejas, Brutal Fish Racing Team, Honda Civic Type R TCR 19 / 44 Foto di: TCR Media Jimmy Clairet, Team Clairet Sport, Peugeot 308 TCR 20 / 44 Foto di: TCR Media Jimmy Clairet, Team Clairet Sport, Peugeot 308 TCR 21 / 44 Foto di: TCR Media Jáchym Galáš, Janík Motorsport, Hyundai i30 N TCR 22 / 44 Foto di: TCR Media Klim Gavrilov, VRC Team, Audi RS 3 LMS TCR 23 / 44 Foto di: TCR Media Le auto in pitlane 24 / 44 Foto di: TCR Media Mat'o Homola, Janík Motorsport, Hyundai i30 N TCR 25 / 44 Foto di: TCR Media Mat'o Homola, Janík Motorsport, Hyundai i30 N TCR 26 / 44 Foto di: TCR Media Martin Ryba, Brutal Fish Racing Team, Honda Civic Type R TCR 27 / 44 Foto di: TCR Media Martin Ryba, Brutal Fish Racing Team, Honda Civic Type R TCR 28 / 44 Foto di: TCR Media Martin Ryba, Brutal Fish Racing Team, Honda Civic Type R TCR 29 / 44 Foto di: TCR Media Mat'o Homola, Janík Motorsport, Hyundai i30 N TCR 30 / 44 Foto di: TCR Media Mat'o Homola, Janík Motorsport, Hyundai i30 N TCR 31 / 44 Foto di: TCR Media Mehdi Bennani, Sébastien Loeb Racing, Hyundai Elantra N TCR 32 / 44 Foto di: TCR Media Mehdi Bennani, Sébastien Loeb Racing, Hyundai Elantra N TCR 33 / 44 Foto di: TCR Media Mikel Azcona, Volcano Motorsport, Cupra Leon Competición TCR 34 / 44 Foto di: TCR Media Sami Taoufik, Sébastien Loeb Racing, Hyundai Elantra N TCR 35 / 44 Foto di: TCR Media Niels Langeveld, Sébastien Loeb Racing, Hyundai Elantra N TCR 36 / 44 Foto di: TCR Media Niels Langeveld, Sébastien Loeb Racing, Hyundai Elantra N TCR 37 / 44 Foto di: TCR Media Niels Langeveld, Sébastien Loeb Racing, Hyundai Elantra N TCR 38 / 44 Foto di: TCR Media Mikel Azcona, Volcano Motorsport, Cupra Leon Competición TCR 39 / 44 Foto di: TCR Media Sami Taoufik, Sébastien Loeb Racing, Hyundai Elantra N TCR 40 / 44 Foto di: TCR Media Sylvain Pussier, Team Clairet Sport, Cupra TCR 41 / 44 Foto di: TCR Media Sylvain Pussier, Team Clairet Sport, Cupra TCR 42 / 44 Foto di: TCR Media Teddy Clairet, Team Clairet Sport, Peugeot 308 TCR 43 / 44 Foto di: TCR Media Tom Coronel, Comtoyou Racing, Audi RS 3 LMS TCR 44 / 44 Foto di: TCR Media