TCR Europe: a Monza, Tecnodom raddoppia con l'Audi di Giacon

Tecnodom Sport raddoppia per l'appuntamento di Monza del TCR Europe e in pista ci sarà anche Kevin Giacon.

Oltre alla Fiat Tipo TCR condotta da Luca Rangoni, la squadra veneta schiera pure l'Audi RS 3 LMS dotata di cambio DSG con la quale il 22enne potrà tornare alle competizioni, essendo molto voglioso di rimettersi al volante dopo la sosta forzata.

"Sono davvero contento, anche perché è da un po' che non partecipo ad una gara di un campionato così competitivo come è il TCR Europe, per cui ho una grandissima voglia di indossare nuovamente casco e tuta", ha detto Giacon a Motorsport.com.

"In squadra abbiamo alcune macchine da corsa, oltre che la Tipo chiaramente, per cui abbiamo colto l'occasione per iscrivere anche l'Audi. La Fiat è giusto che la guidi Luca, essendo il suo collaudatore, mentre io cercherò di tirare fuori il massimo potenziale dalla RS 3, che nonostante abbia il cambio DSG sono convinto possa darmi soddisfazioni".

"Mi toglierò non solo lo sfizio di essere nuovamente in griglia, ma anche un po' di... ruggine! Essendo da mesi impegnato con il lavoro della nostra azienda di frigoriferi, chiaramente non ho avuto tanto tempo per correre. Monza è l'occasione perfetta per riprendere in mano il volante di un'auto da corsa e non consumare troppo i freni della mia stradale (ride, ndr), per cui eccomi qui!"