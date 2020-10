Sapag pronto a correre nel TCR Europe e WTCR con la Hyundai

José Manuel Sapag prenderà parte agli ultimi tre eventi del TCR Europe 2020 con la Target Competition, senza escludere una possibile partecipazione come wildcard anche alle gare del FIA WTCR all'Hungaroring ed Adria.

L'argentino aveva firmato con il team dei fratelli Gummerer per la stagione europea, ma la pandemia di Coronavirus e le relative restrizioni l'hanno tenuto bloccato in patria, per cui si è reso necessario rivedere i piani.

Avendo firmato per cinque gare, per ora Sapag potrà correre a Barcellona, Spa-Francorchamps e Jarama per quanto riguarda il TCR Europe, ma si sta valutando di completare il suo programma iscrivendo la sua Hyundai i30 N anche ai round di Ungheria ed Italia del Mondiale.

“Avevamo un accordo con la Target Competition per cinque eventi del TCR Europe quest'anno, ma i piani sono cambiati causa COVID-19 e restrizioni sui viaggi - ha ammesso il sudamericano - Se la situazione migliorerà, spero di poter fare tutta l'annata 2021 del TCR Europe".