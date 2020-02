Magnus confermato in TCR Europe sull'Audi della Comtoyou-RACB

Anche nel 2020 Gilles Magnus continuerà la sua avventura in TCR Europe come portacolori del RACB National Team, dopo aver debuttato lo scorso anno nella serie turismo continentale.

Il belga si è ben distinto in quella che era la sua primissima uscita a bordo della Audi RS 3 LMS, vettura che ha guidato anche ai FIA Motorsport Games di Vallelunga portandola al successo.

Magnus verrà seguito come sempre dalla Comtoyou Racing e punterà a migliorare il sesto posto finale ottenuto nel 2019.

“Il TCR è una categoria che richiede il massimo della concentrazione - ha detto Magnus - Dopo tutto posso dirmi contento della mia prima stagione in TCR Europe, ma faccio molta attenzione anche agli errori commessi, dai quali devo imparare per il futuro. Il 2019 è stata una stagione di apprendistato, ora mi sento più preparato ad affrontare la nuova. Grazie al supporto di Audi Sport Customer Racing e alla professionalità della Comtoyou Racing so che potrò avere il meglio per puntare al titolo. Inoltre andremo in Belgio due volte, prima a Spa-Francorchamps e poi a Zolder. L'obiettivo è prepararsi bene coi test che faremo in febbraio".