JSB e Peugeot ancora in TCR Europe, Briché e Navarro i primi nomi

Julien Briché ci riprova: dopo aver sfiorato il titolo di Campione del TCR Europe nel 2019, il francese sarà nuovamente al via della serie turismo continentale anche in questa stagione.

Peugeot Sport ha infatti confermato ancora una volta il supporto al team JSB Compétition per seguire le tre 308 TCR che verranno schierate nei sette round del campionato europeo turismo.

Briché, che si allenerà prendendo parte al weekend del TCR Asia Pacific in Australia la prossima settimana, avrà come nuovo compagno di squadra Jean Laurent Navarro, 43enne di Montpellier che ha già corso con la vettura del Leone gestita dalla squadra transalpina in TCR Europe l'anno scorso, oltre ad alcuni eventi disputati con una Volkswagen Golf GTI TCR, 308 Racing Cup, SEAT León Eurocup, Lamborghini Super Trofeo Europe e Renault Clio Cup.

Resta ora da trovare un terzo pilota per l'ultima Peugeot disponibile del team di Briché, che entro il primo round di Spa-Francorchamps (1-3 maggio) conta di completare la line-up.