Brutal Fish con tre Honda nel TCR Europe, c'è anche Ryba

Saranno tre le Honda Civic Type R schierate dal Brutal Fish Racing Team per la stagione 2020 della TCR Europe Series.

Dopo l'annuncio della conferma di Dan Lloyd, il team principal Martin Ryba ha deciso correre ancora in prima persona come ha fatto nelle ultime due annate con la sua squadra, aggiungendo una terza auto per la quale verrà trovato prossimamente il pilota.

"Come avevamo già detto alla fine dello scorso anno, volevamo espanderci aggiungendo una terza vettura - dice lo slovacco - Siamo convinti che dopo due stagioni in TCR Europe abbiamo abbastanza esperienza per fare bene. Siamo riusciti a prolungare l'accordo con Daniel Lloyd, pilota molto forte nel 2019 grazie ai due successi e ai podi ottenuti. Vogliamo ripartire da qui per puntare al titolo con lui".

"Nella passata stagione mi sono divertito moltissimo, a parte un paio di incidenti avuti al Red Bull Ring e a Monza. Spero di poter scalare la classifica, il TCR Europe è un gran campionato con diversi piloti competitivi e bravissimi team, non vedo l'ora di ricominciare".