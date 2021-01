Alfa Romeo: tridente vincente per Romeo Ferraris in TCR Australia

Sul palcoscenico del Symmons Plains, nella settimana dell’Australia Day che ha visto eccezionalmente le corse disputarsi infrasettimanalmente, le vetture costruite dall'azienda di Opera si sono imposte fin dal primo turno di prove libere, in cui hanno monopolizzato le prime quattro posizioni.

A far segnare il miglior tempo è stato l’esperto Lee Holdsworth, schierato da Ashley Seward Motorsport. Il pilota di Melbourne si è ripetuto nel secondo turno, firmando poi la pole position nel turno di qualifica del lunedì mattina, in cui ha preceduto le auto gemelle di Jordan Cox (Garry Rogers Motorsport) e del compagno di squadra Jay Hanson.

Al via di Gara 1 Cox è riuscito a beffare Holdsworth, prendendo il comando della corsa. Dopo pochi passaggi, però, il poleman è tornato all’attacco, riportandosi in prima posizione a scapito del portacolori di GRM, mentre alle loro spalle il debuttante Hanson ha avuto la meglio su Chaz Mostert, ma a motori spenti è stato penalizzato dalla direzione gara, scivolando al settimo posto.

Il riscatto di Cox è prontamente arrivato martedì, quando il pilota australiano si è imposto in entrambe le manche previste. Il duello tra il poleman Holdsworth e Cox si è infatti riproposto anche al via di Gara 2, ma questa volta, dopo aver preso la testa della corsa, il pilota di Garry Rogers Motorsport ha allungato sul rivale, abbattendo ripetutamente il record della pista per vetture TCR e cogliendo una meritata prima vittoria in carriera nella serie davanti a Holdsworth, che completa così la seconda doppietta per le Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR by Romeo Ferraris.

Grazie al successo di Gara 2, Cox è scattato dalla pole position nell’ultima corsa. Dopo pochi giri ha dovuto cedere il comando a Holdsworth, che nel frattempo si è visto comminare 5” di penalità per essersi mosso prima dello spegnimento dei semafori. Cox si è quindi limitato a rimanere incollato ai tubi di scarico del rivale, cogliendo la seconda vittoria di giornata, mentre il pilota di Ash Seward Motorsport è stato retrocesso in terza posizione. Hanson ha chiuso nuovamente al settimo posto, mentre Michael Caruso, sulla seconda Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR by Romeo Ferraris di GRM, è riuscito ad entrare in top-10 dopo due gare sfortunate.

Michela Cerruti, Romeo Ferraris Operations Manager: “Iniziare il 2021 con una notizia così bella dà sicuramente morale a tutta la nostra azienda. Il 2020 è stato un anno molto difficile, seppur con molte soddisfazioni. Tuttavia proprio il nostro programma clienti aveva accusato qualche contraccolpo, con la serie australiana che è stata la prima ad essere annullata a causa della pandemia".

"Siamo tutti molto contenti di questo risultato, che conferma quanto le vetture che abbiamo costruito riescano ad essere performanti e competitive e nel 2021 oltre a perseguire il progetto innovativo della Giulia ETCR, proseguiremo con totale dedizione l’assistenza dei nostri clienti in giro per il mondo”.