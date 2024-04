Wickens dimesso: "Ma non vedo l'ora di tornare al Nürburgring"

Robert Wickens è stato dimesso dall'ospedale di Neuwied, dove era ricoverato dopo l'incidente di cui era stato protagonista sabato nella gara della Nürburgring Langstrecken Series.

Il canadese stava prendendo parte all'evento sul Nordschleife con la Hyundai TCR per assicurarsi la licenza e partecipare poi alla 24h che avrà luogo il weekend dell'1-2 giugno.

Ma proprio nel finale, per cause che non sono ancora state chiarite, il 35enne ha perso il controllo della Elantra #831 alla chicane 'Hohenrain' andando dritto contro le barriere, capottandosi oltrepassando le recinzioni e atterrando nel parcheggio adiacente il tracciato, in quel momento fortunatamente vuoto.

Rimasto sempre cosciente e vigile, Wickens è stato immediatamente soccorso e ricoverato in ospedale, dove è rimasto fino a ieri per tutti gli esami del caso, anche perché essendo paraplegico le analisi hanno richiesto approfondimenti particolari.

Dopo tre giorni i medici gli hanno dato il via libera per rientrare in patria, tirando un sospiro di sollievo per averla scampata senza alcun danno fisico.

#33: Bryan Herta Autosport w/ Curb-Agajanian, Hyundai Elantra N TCR, TCR: Robert Wickens Foto di: Bryan Herta Autosport

"Grazie ancora a tutti gli addetti alla pista e all'ospedale per essersi presi cura di me negli ultimi giorni", ha scritto in un messaggio sui propri social media.

"Oggi tornerò a casa e mi preparerò per il nostro evento IMSA che si terrà a Laguna Seca all'inizio di maggio".

"Non vedo l'ora di tornare in Germania in futuro e affrontare ancora il Ring".

"Grazie a tutti i fan, alla mia famiglia e agli amici per tutti i loro messaggi. Ci vediamo in pista presto".

Nel frattempo proseguono le indagini sulla Hyundai presso la sede della Casa coreana ad Alzenau; a questo punto difficilmente Wickens riuscirà a correre la N24, dato che non è riuscito a completare il numero minimo di giri per ottenere la licenza e, dopo l'ovvio periodo di riposo che gli farà saltare la Qualifying Race del prossimo fine settimana sull'Inferno Verde, sarà impegnato in IMSA Pilot Challenge con la Elantra della Bryan Herta Autosports per difendere il titolo vinto lo scorso anno.