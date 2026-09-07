Rossi rinvia il Permit per il Nürburgring, Vosse chiarisce: "Troppi impegni ora, ma nessun problema tra BMW-WRT e SRO"

Valentino Rossi ha momentaneamente rinviato la sua partecipazione alle gare di NLS per prendere il Permit A e correre la 24h del Nürburgring nel 2027.

Una delle possibilità che inizialmente si erano palesate all'orizzonte per il 'Dottore' era iscriversi al doppio round che avrà luogo il 12-13 settembre, ossia le tappe 8 e 9 della serie tedesca, ma nell'elenco iscritti che verrà diramato dagli organizzatori per la 65. ADAC Reinoldus-Langstreckenrennen e la 58. ADAC Barbarossapreis - entrambe della durata di 4 Ore - il suo nome non comparirà.

"Valentino Rossi non completerà l'iter per ottenere il Permit per il Nürburgring-Nordschleife quest'anno. Le trattative proseguirano, ma il calendario di impegni non gli consente di ultimare il processo attualmente", afferma una nota ufficiale di BMW M Motorsport fornita a Motorsport.com.

#46 Team WRT, BMW M4 GT3 EVO: Valentino Rossi Foto di: BMW Motorsport

Bisogna però fare anche chiarezza, poiché lo stesso pilota di Tavullia aveva espresso solo il desiderio di andare al Nordschleife entro la fine di quest'anno, ma mai affermato che l'avrebbe fatto con certezza.

Una volta chiarito che con BMW M Motorsport e il Team WRT non avrebbe preso parte alla 1000km di Suzuka dell'Intercontinental GT Challenge, altra gara che Rossi spera di fare da tempo, si era paventata l'ipotesi che nel medesimo fine settimana potesse effettivamente rinunciare a presenziare alla tappa di MotoGP a Misano (in qualità di capo della VR46 e seguire i suoi ragazzi) e volare in Germania per ottenere la licenza in pista.

L'idea era di salire a bordo di una BMW M2 CS Racing in configurazione 365 CV, ossia quella consentita con il Permit B (poiché il rapporto peso/potenza supera i 4,2 kg per CV, mentre il modello da 450 CV può essere utilizzato solo con il Permit A).

Fra l'altro, le pratiche da sbrigare online erano già state ultimate prima di agosto dal 9 volte Campione del Motomondiale, ma a seguire sono emerse altre problematiche organizzative e, seppur sembrasse ormai tutto pronto, alla fine è seguita la rinuncia momentanea all'impegno.

Vincent Vosse, Team princpal WRT, #46 Team WRT BMW M4 LMGT3: Valentino Rossi Foto di: Alexander Trienitz

"La prossima gara di Valentino sarà del GT World Challenge Europe a Zandvoort, secondo programma. Saltare quella di NLS è stata una decisione che abbiamo preso insieme: il calendario era semplicemente molto fitto e lui aveva troppi impegni", ha spiegato il Team Principal di WRT, Vincent Vosse, parlando con Motorsport.com e aggiungendo che la cosa si farà più avanti.

"C'era anche l’evento di MotoGP a Misano, ma non è solo quello il motivo del rinvio; per lui è un periodo davvero molto intenso, ma gareggiare al Nürburgring è sempre stato nei programmi di Vale perché è un circuito e una gara che ama e a cui vuole partecipare".

"Tuttavia, ciò non significa che avvenga immediatamente. Dipende dall'allineamento dei suoi programmi perché non è un evento qualsiasi. Bisogna completare delle gare preliminari per ottenere l’autorizzazione, e questo processo richiede tempo".

"Al momento stiamo discutendo con Vale il suo programma per il prossimo anno, anche se c’è ancora del lavoro da fare. Potrete aspettarvi di vederlo in azione nel 2027 tanto quanto lo avete visto quest’anno".

#46 BMW M Team WRT, BMW M4 GT3 EVO: Valentino Rossi, Max Hesse Foto di: Davide Cavazza

Uno dei punti interrogativi che nelle scorse settimane erano emersi riguardava i malumori che il Team WRT e BMW M Motorsport avevano lamentato nei confronti di SRO Motorsports Group per quel che concerne la gestione del GT World Challenge Europe.

Già nell'intervista concessa a Motorsport.com e altri giornalisti a Misano, Vosse non si era nascosto mostrando i propri risentimenti su Balance of Performance poco favorevoli e mancanza di dialogo coi vertici del campionato.

I rapporti tesi tra BMW-WRT e SRO, avevano fatto scatenare una serie di voci nel paddock, tanto che qualcuno aveva messo in dubbio la partecipazione della squadra belga ai campionati gestiti da Stéphane Ratel, quali GT World Challenge Europe ed Intercontinental GT Challenge.

E siccome la 24h del Nürburgring (fissata per il 27-30 maggio) fa parte proprio di quest'ultima serie, c'era chi aveva ipotizzato che la momentanea rinuncia di Rossi al Permit A fosse legata proprio ad una dubbia presenza di BMW-WRT nel campionato, cosa che però Vosse ha tenuto fermamente a smentire.

Vincent Vosse, Team Principal WRT Foto di: Francesco Corghi

"Non è affatto così, ma siamo solo a settembre ed è sempre molto difficile dire cosa faremo l’anno prossimo in questo momento della stagione. Abbiamo diversi progetti, ma non è pensabile rinunciare ai campionati di SRO".

"Ho accennato alla possibilità di ridurre il nostro impegno, ma le serie di SRO rimangono il pilastro delle gare GT3. Sarei molto sorpreso se dovessimo scegliere di ritirarci completamente".

"In realtà, non ho mai avuto alcun problema con SRO. Ho espresso la mia opinione su alcune questioni perché, naturalmente, le corse a volte possono essere frustranti. Ma se c’è qualcuno che gode di un solido rapporto con SRO, noi siamo sicuramente tra questi".

"Il nostro rapporto con loro non è mai stato negativo. Ho semplicemente espresso il mio punto di vista su un argomento specifico, tutto qui. Ma il legame rimane solido come sempre".

#46 Team WRT, BMW M4 GT3 EVO: Valentino Rossi, Max Hesse Foto di: BMW Motorsport

A questo si era aggiunto anche un altro fatto curioso, che avrebbe potuto gettare benzina sul fuoco: nel fine settimana di Endurance Cup andato in scena a fine agosto proprio al Nürburgring, WRT è stata costretta a chiudere la propria hospitality.

La motivazione ufficiale diramata cita 'complicazioni tecniche', ma secondo le fonti di Motorsport.com pare siano sorte anche preoccupazioni relative alla stabilità strutturale, cosa che non è la prima volta che accade in quel paddock per WRT, che era stata colpita da un provvedimento simile nel 2024 a seguito dell'applicazione di alcune norme di sicurezza vigenti in Germania.

"Ogni volta che si corre al Nürburgring, ci si trova di fronte a norme rigorose in materia di omologazione e approvazione con la certificazione TÜV, l'azienda che si occupa di queste cose. C’era una discussione in corso tra il nostro fornitore e i funzionari locali e purtroppo, mancava un unico timbro ufficiale sulla documentazione".

"Ma ritroverete la nostra hospitality già alla prossima gara; non c’è alcun problema di fondo con la struttura in sé. La utilizziamo da tre anni e continueremo a farlo in futuro. Si tratta semplicemente delle normative specifiche e delle regole di omologazione del Nürburgring, che valgono per tutti ogni anno".

"Abbiamo utilizzato la nostra hospitality giovedì e venerdì, per poi trasferirci in una delle salette sopra i box sabato e domenica; non è stato un problema grave. Avevamo già utilizzato la nostra hospitality al Nürburgring in passato, stavolta i funzionari ci hanno chiesto di apportare alcune piccole modifiche, che sono state completate. Tuttavia, mancava il timbro di approvazione ufficiale e non siamo riusciti a contattare la persona competente in tempo per ottenere l’approvazione definitiva. Per il resto, non c’è alcun problema".

#46 Team WRT, BMW M4 GT3 EVO: Valentino Rossi Foto di: BMW Motorsport

Ora non resta che capire dove piazzare una eventuale trasferta sui Monti Eifel per Rossi e WRT, considerando che quest'anno il pilota di Tavullia ha scelto di prendere parte all'intera stagione del GT World facendo sia Sprint che Endurance Cup.

L'unica altra data possibile e libera da coincidenze nel calendario 2026 è quella del 10 ottobre con la NLS10 (2. NLS Sportwarte-Trophy di 4 Ore) che concluderà la stagione del campionato del Nordschleife, altrimenti si passerà direttamente al 2027.

E qui bisognerà attendere gli sviluppi della diatriba in corso in Germania tra le società di gestione di campionati e competizioni legate al Nordschleife, che al momento hanno congelato calendari e quant'altro.

I primi mesi dell'anno che verrà potrebbero quindi essere molto intensi per BMW-WRT e Valentino, che andrebbero sull'Inferno Verde prima con la M2, in modo da ottenere il Permit A, e poi con la M4 GT3 per capire bene cosa lo attende alla 24h di fine maggio.