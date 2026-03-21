NLS | Verstappen piazza la Mercedes in Pole al Nürburgring per la 58a Barbarossapreis

Max Verstappen si ripresenta alla grandissima sul Nordschleife, andando a conquistare la Pole Position per la 58a Barbarossapreis valida come secondo round stagionale della NLS 2026.

A differenza della settimana scorsa, quando la neve aveva reso impossibile lo svolgimento della NLS1, la mattinata di sabato al Nürburgring è stata illuminata da un bel sole e nei 90' di Qualifica a disposizione è stato proprio l'alfiere di Red Bull ad ottenere il miglior crono assoluto e in Classe SP9 PRO.

La prima parte di prove ha visto il suo collega Daniel Juncadella realizzare subito il riferimento in 8'01"310, cedendo poi il volante della Mercedes #3 preparata dalla Winward Racing all'olandese e a Jules Gounon, che si sono alternati in alcuni giri prima di trovare pista libera.

Un lungo Code60 per un'uscita di pista di una vettura delle categorie inferiori ha impedito di spingere, ma nelle fasi finali il tracciato è stato sistemato e Verstappen ha ripreso in mano il volante della AMG GT3 EVO rossoblu fermando il cronometro sul 7'51"751, arrivando a poco più di 2" dal record.

I miglioramenti dell'ultima frazione hanno visto Christopher Haase risalire prima al comando e poi chiudere secono con l'Audi-Scherer PHX #16 a +1"974, seguito dalla BMW-Rowe #98 di Raffaele Marciello che è terzo a +2"8.

Seconda fila dello schieramento per l'ottimo Mattia Drudi armato della Aston Martin-Walkenhorst #34, tenendosi dietro le Mercedes di Maxim Martin (#80 Winward) e David Pittard (#47 KCMG), mentre Dan Harper conclude settimo sulla seconda BMW-Rowe #99.

La Ferrari #45 di Kondo Racing scatterà ottava, nona c'è la Ford-HRT #65 di Frank Stippler che è leader della Classe PRO/AM, mentre a completare la Top10, racchiuda in 5"7 ci pensa la Porsche-Falken #44, precedendo la Lamborghini-Konrad #10.

In Classe AM la Pole va alla Porsche-Black Falcon #5 di Gabriele Piana che termina 16° assoluto, subito dietro alla Lamborghini-ABT #130 di Mirko Bortolotti.

La partenza della gara di 4h è prevista per le 12;00 con inizio della diretta streaming alle 11;15.