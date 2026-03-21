NLS | Squalificata la Mercedes di Verstappen al Nürburgring: utilizzate più gomme del consentito

Max Verstappen ha perso la vittoria ottenuta al Nürburgring in occasione della gara di NLS andata in scena oggi al Nordschleife.

La Mercedes #3 condivisa con Daniel Juncadella e Jules Gounon dal pilota olandese non ha passato le verifiche tecniche, in quanto i commissari hanno riscontrato un utilizzo errato del numero di gomme consentite.

La AMG GT3 gestita da Winward Racing Mercedes-AMG Team Verstappen Racing, tramite il sistema Tyre App, è stata trovata ad aver montato 7 pneumatici anziché 6 consentiti dal regolamento, venedo di conseguenza estromessa dalla classifica finale e consegnando il successo alla BMW di Rowe Racing.

"La squalifica è un duro colpo. Purtroppo, all’interno del team è stato commesso un errore che ha costretto la direzione di gara a squalificare a posteriori l’auto", ha commentato Christian Hohenadel, Team Principal di Winward Racing.

"Per noi si trattava della prima gara come team Mercedes-AMG Performance sul Nürburgring Nordschleife. Vorrei scusarmi con tutti coloro che hanno fatto il tifo per noi. Ora analizzeremo a fondo la giornata, ci prepareremo meticolosamente per le gare rimanenti e lavoreremo con la massima concentrazione in vista della 24 Ore del Nürburgring.”