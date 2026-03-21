NLS | Squalificata la Mercedes di Verstappen al Nürburgring: utilizzate più gomme del consentito
Dopo aver trionfato sul Nordschleife, l'olandese si vede privare del successo. Winward ha montato 7 gomme anziché 6 concesse sulla sua AMG GT3.
Max Verstappen ha perso la vittoria ottenuta al Nürburgring in occasione della gara di NLS andata in scena oggi al Nordschleife.
La Mercedes #3 condivisa con Daniel Juncadella e Jules Gounon dal pilota olandese non ha passato le verifiche tecniche, in quanto i commissari hanno riscontrato un utilizzo errato del numero di gomme consentite.
La AMG GT3 gestita da Winward Racing Mercedes-AMG Team Verstappen Racing, tramite il sistema Tyre App, è stata trovata ad aver montato 7 pneumatici anziché 6 consentiti dal regolamento, venedo di conseguenza estromessa dalla classifica finale e consegnando il successo alla BMW di Rowe Racing.
"La squalifica è un duro colpo. Purtroppo, all’interno del team è stato commesso un errore che ha costretto la direzione di gara a squalificare a posteriori l’auto", ha commentato Christian Hohenadel, Team Principal di Winward Racing.
"Per noi si trattava della prima gara come team Mercedes-AMG Performance sul Nürburgring Nordschleife. Vorrei scusarmi con tutti coloro che hanno fatto il tifo per noi. Ora analizzeremo a fondo la giornata, ci prepareremo meticolosamente per le gare rimanenti e lavoreremo con la massima concentrazione in vista della 24 Ore del Nürburgring.”
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