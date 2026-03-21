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NLS | Max Verstappen vince ancora al Nürburgring: trionfo con Mercedes alla Barbarossapreis

Max, Juncadella e Gounon duellano con grinta e battono la BMW-Rowe e le Porsche di Falken e 48 Losch, Ferrari-Kondo in Top5, Drudi è sesto con dietro l'Audi-Scherer di un Haase che ha dato filo da torcere in avvio ai leader. Due Lamborghini in Top10, Piana festeggia in SP9 AM, 13a la BMW station wagon.

Francesco Corghi
Pubblicato:
#3 Mercedes-AMG Team Verstappen Racing, Mercedes AMG GT3 EVO: Max Verstappen, Daniel Juncadella, Jules Gounon

#3 Mercedes-AMG Team Verstappen Racing, Mercedes AMG GT3 EVO: Max Verstappen, Daniel Juncadella, Jules Gounon

Foto di: Max Verstappen

Max Verstappen ha centrato la seconda vittoria di fila al Nürburgring-Nordschleife, questa volta al volante di una Mercedes con la quale si è imposto alla 58a Barbarossapreis assieme a Daniel Juncadella e Jules Gounon.

Dopo aver realizzato la Pole Position per il secondo round stagionale della NLS 2026 a livello assoluto e in Classe SP9 PRO, l'olandese e i suoi compagni della AMG GT3 EVO #3 preparata dalla Winward Racing hanno sfornato una fantastica prova contro rivali agguerriti che non gli hanno lasciato un momento di respiro nell'arco delle 4h di una corsa iniziata col sole e conclusasi sotto ad un cielo molto nuvoloso, ma senza scaricare acqua.

A Verstappen è toccato lo stint iniziale e, allo spegnimento dei semafori, ha tenuto benissimo la prima posizione, ma alle sue spalle è emerso subito minaccioso Christopher Haase, che non ci ha pensato molto ad impensierire l'alfiere della Red Bull, mentre dietro sono state subito scintille tra Augusto Farfus e Mattia Drudi, con sportellate nelle curve iniziali del tracciato GP.

Il tedesco della Scherer Sport-PHX ha tallonato Verstappen per tutta la tornata iniziale, prendendone la scia e portando l'Audi #16 in testa lungo il rettilineo Döttinger Höhe. Mentre gli altri non riuscivano a tenere il passo dei primi due, il duello per il vertice si è letteralmente infiammato e Max è rimasto l'ombra della R8 LMS, pur allontanandosi in un paio di occasioni a causa di traffico, ma riguadagnando terreno senza commettere errori.

A parte un giro in cui il ritardo è salito a 3"3, il margine è quasi sempre stato sotto il secondo e nel passaggio prima di rientrare per effettuare la prima sosta, Verstappen ha beneficiato dei doppiaggi per incollarsi al retrotreno di Haase e rimettersi davanti a tutti.

La seconda ora di gara è toccata a Juncadella, che però proprio in uscita dai box si è nuovamente trovato dietro all'Audi #16, ceduta da Haase a Nico Hantke; quest'ultimo non è stato all'altezza del compagno cedendo praticamente subito il comando allo spagnolo, perfetto nel tenere il proprio ritmo, controllando anche la BMW #99 di Jordan Pepper, che una volta sbarazzatosi della Mercedes-KGMC #47 ha cominciato a ridurre il margine dal leader.

La sfida Mercedes-Verstappen/Winward e BMW-Rowe si è rinnovata anche alla terza ora, stavolta con un duello bellissimo tra Gounon e Dan Harper; il giovane della Casa bavarese ha prima superato il francese sul Döttinger Höhe, poi ha ricevuto la risposta del rivale fra la curva 1 e 3, infine cedendo il passo qualche istante dopo quando una Porsche GT4 è rimasta nel 'panino' di M4 e AMG.

Harper si è fatto largo dando una ruotata alla Cayman e questo gli è costato un 'penalty lap', ovvero un passaggio a velocità ridotta nel box dopo la curva 1, il che ha consentito a Gounon di guadagnare secondi preziosi, prima di cedere nuovamente il volante a Verstappen per lo stint finale di 45'.

Max non ha commesso alcuna sbavatura e girando con ottimi crono ha scavato il solco incolmabile per tutti, lsciati indietro di 1' e transitando meritatamente in festa sotto la bandiera a scacchi, nel tripudio condiviso con Juncadella, Gounon, Mercedes e Winward Racing.

#3 Mercedes-AMG Team Verstappen Racing, Mercedes AMG GT3 EVO: Max Verstappen, Daniel Juncadella, Jules Gounon

#3 Mercedes-AMG Team Verstappen Racing, Mercedes AMG GT3 EVO: Max Verstappen, Daniel Juncadella, Jules Gounon

Foto di: Max Verstappen

Dapprima in odore di primato, Pepper si è invece trovato a combattere per difendere il secondo posto da un gruppetto molto agguerrito di cinque vetture, riuscendo a resistere per tagliare il traguardo in piazza d'onore, beffando le Porsche di Müller/Heinemann (#44 Falken Motorsport) terzi e Pereira/Müller/Assenheimer (#48 48 Losch Motorsport), a gioire in Classe SP9 PRO/AM.

In Top5 troviamo anche la Ferrari #45 della Kondo Racing in mano a Vermeulen/Neubauer/Perel, che ha avuto la meglio della Aston-Walkenhorst #34 di Drudi/Krognes e dell'Audi-Scherer #16 di Hantke/Haase, sesta e settima nell'ordine

Ottava e molto più lontana dai sopracitati conclude la Lamborghini di Engelhart/Paul/Stalidzane (#7 Konrad Motorsport), seguita dalla Porsche-Dunlop #17 di Boccolacci/Menzel e dalla Huracan di Mapelli/Niederhauser/Bortolotti/Engstler (#130 ABT Motorsport), che completano la Top10 fuori dalla quale è scesa strada facendo la Mercedes-KCMG #47 di Krohn/Fukuzumi/Pittard/Tsuboi.

Sul podio della Classe SP9 PRO/AM salgono anche Zsigo/Kranz/Jahn con la BMW-Gamota Racing #23 e Fetzer/Laser/Villagomez con la Aston Martin-Walkenhorst #35, rispettivamente al 14° e 17° posto assoluto.

In AM trionfo senza patemi per Gabriele Piana e i colleghi Kaya/Stursberg al volante della Porsche #5 di Black Falcon, battendo agevolmente l'Audi #9 di Juta Racing e la Aston #37 di PROSport Racing.

Da segnalare anche l'ottimo 13° posto generale della BMW G81 M3 Touring station wagon costruita seguendo i consigli dei tifosi, affidata a De Wilde/Klingmann primi tra le SP-X.

Attardata nella seconda ora per problemi tecnici la BMW-Rowe #98 e la Ford-HRT #65 per un incidente che ha visto Frank Stippler andare a sbattere per evitare un doppiato finito in testacoda davanti a lui.

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