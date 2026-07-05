Video | Da Pesce d'Aprile ad idolo del Nürburgring: la storia di come è nata la BMW M3 Touring 24H
BMW ha pubblicato un video che riassume la storia della Station Wagon che ha sfiorato il podio assoluto alla 24h del Nordschleife di quest'anno: ecco tutti i dietro le quinte di un progetto nato per scherzo e divenuto realtà.
Quello che era iniziato come scherzo per il Pesce d’Aprile 2025 è diventato uno dei progetti più audaci mai realizzati da BMW M Motorsport.
La BMW M3 Touring 24H non avrebbe mai dovuto diventare realtà: è nata come un’idea, un momento di divertimento sui social media, poi un semplicissimo “e se…?” ha catturato l’immaginazione dei fan di tutto il mondo.
E una domanda ha cambiato tutto: e se la si costruisse davvero?
Questo documentario racconta l’intera storia: dalla prima scintilla dell’idea al momento in cui l’auto fatta e finita ha varcato le soglie del Nürburgring.
Dai bozzetti, dai dubbi e dalle notti in bianco alla progettazione, ai test, alle gare e all’emozionante arrivo nell’Inferno Verde.
Lungo il percorso, le persone che hanno dato forma al progetto raccontano cosa ha significato trasformare un sogno nato su Internet in una vera auto da corsa.
La passione, la pressione, l’orgoglio e il clamore suscitato da una station wagon che è diventata molto più di una semplice auto.
Questa è la storia della BMW M3 Touring 24H: un’auto che nessuno si aspettava, un progetto in cui tutti hanno creduto e una settimana di gara che non dimenticheremo mai.
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